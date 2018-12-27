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Cadillac в России выпускает юбилейную спецверсию авто Escalade 20th Anniversary Edition

Автобренд Cadillac в рамках отечественного авторынка выпускает юбилейную спецверсию авто, которую назвали Escalade 20th Anniversary Edition. Уже стартовал приём предзаказов на приобретение авто от официальных дилеров.

Cadillac в России выпускает юбилейную спецверсию авто Escalade 20th Anniversary Edition


Разработчиками была создана спецверсия Cadillac Escalade, которая посвящена 20-летию этой модели. Авто получило расцветку «черный металлик». Салон отделали кожей. Авто наделили хромированными темными колесными дисками. Представители бренда отмечают, что количество авто является ограниченным. Новое транспортное средство оснащается красными суппортами. Автомобиль под капотом имеет 6,2-литровую силовую установку на 420 лошадиных сил. Силовой агрегат функционирует на пару с «автоматом».

Ограниченная версия Escalade расценивается больше чем в 6 000 000 рублей. Разработчики в 2019 году собираются начать реализовывать седан CT6. На отечественном авторынке в четвёртом квартале должны появиться также кроссовер XT5, внедорожник XT6.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:53

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