Представлены очертания Солнца на разных планетах Солнечной системы
Специалист Рон Миллер попробовал воссоздать очертания главной звезды Солнечной системы в разных ее уголках. Представляя лик Солнца с каждой планеты ученый руководствовался их особенностями и удаленностью от светила.
Меркурий, удивляющий красоты ряби, располагается от главной звезды на расстоянии почти в 58 млн км. Устланная жидкой лавой Венера с углекислым газом в атмосфере удалена от звезды на 108 млн км. В зависимости от этого параметра ученый и сформировал определенное представление об очертаниях Солнца на планетах.
С поверхности Марса, отметил исследователь, светило имеет магический вид. Главная звезда Солнечной системы с Сатурна, удаленного от нее на 1,43 млрд км, радует удивительными пейзажами. Криолвулканические гейзеры на Нептуне делают Солнце практически незаметным, а на Плутоне оно отличается нечеткими очертаниями.
Меркурий, удивляющий красоты ряби, располагается от главной звезды на расстоянии почти в 58 млн км. Устланная жидкой лавой Венера с углекислым газом в атмосфере удалена от звезды на 108 млн км. В зависимости от этого параметра ученый и сформировал определенное представление об очертаниях Солнца на планетах.
С поверхности Марса, отметил исследователь, светило имеет магический вид. Главная звезда Солнечной системы с Сатурна, удаленного от нее на 1,43 млрд км, радует удивительными пейзажами. Криолвулканические гейзеры на Нептуне делают Солнце практически незаметным, а на Плутоне оно отличается нечеткими очертаниями.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:42