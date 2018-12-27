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Поклонники Алсу остались в восторге от голоса её дочери Микеллы

Недавно в своём Instagram-аккаунте популярная российская певица Алсу поделилась с подписчиками видеороликом, в котором её 10-летняя дочь Микелла поёт рождественские синглы и аккомпанирует на музыкальном инструменте. Поклонники певицы пришли в восторг от тембра голоса девочки и от её таланта.

Поклонники Алсу остались в восторге от голоса её дочери Микеллы

Певица Алсу и её супруг, бизнесмен Ян Абрамов воспитывают трёх детей – двух дочерей Сафину и Микеллу и двухлетнего сына Рафаэля. Вторая дочь, похоже, решила пойти по стопам звёздной мамы и занялась пением. Причём не только как любитель, но и решила попробовать свои силы в следующем сезоне популярного музыкального шоу «Голос. Дети». Отец семейства вначале противился желанию дочери, но когда увидел, как на её исполнение реагируют чужие люди, убедился, у Микеллы есть большой шанс пройти отборы и попасть в шоу.

Поклонники Алсу остались в восторге от голоса её дочери Микеллы

Недавно Алсу представила «на суд» своих поклонников вокальный талант дочери. Стоит отметить, равнодушных практически не осталось. Все отмечают, Микелла обладает необычным тембром и ей прекрасно даётся исполнение на иностранном языке.

«Мурашки по коже... Вот он, настоящий талант!!!!!! Потрясающе!!!», «Браво вашей талантливой дочке!!», «Акцента совсем нет! Как «носитель» произносит», - такие восторженные комментарии оставляют поклонники под постом Алсу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:00

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