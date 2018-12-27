Фастбек Mercedes-AMG GT 63 S получил особый пакет дизайна





Машина получила увеличенный сплиттер, фиксированное антикрыло, кузов отделан элементами из черного глянца. Имеется агрессивный диффузор. Динамичности внешности фастбека добавляют дефлекторы в секторах вентиляции в переднем бампере и воздуховод в задней части кузова. Под капотом машины расположен V-образный 8-цилиндровый 4-литровый мотор, имеются активные гидроопоры. Мощность ДВС составляет 690 л. с. при 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии предложили АКПП AMG Speedshift MCT 9G. Мокрое сцепление установили вместо штатного гидравлического трансформатора.До 100 км/ч машина разгоняется за 3,2 с, предельная скорость составляет 315 км/ч. В России фастбек Mercedes-AMG GT 63 S стоит от 10,76 млн руб. Версия без литеры S с мотором 585 л. с. и 800 Нм крутящего момента предложена за 9,49 млн руб.