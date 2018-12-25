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Победители мистического шоу "Битва экстрасенсов" объяснили, как распознать знаки судьбы

Победители сезонов 2013 и 2018 годов мистического шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс и Тимофей Руденко объяснили поклонникам, как распознать и не пропустить знаки судьбы. Главное, считают экстрасенсы – это внимательность и концентрация.

Победители мистического шоу "Битва экстрасенсов" объяснили, как распознать знаки судьбы

Александр Шепс и Тимофей Руденко благодаря своим богатым познаниям в области эзотерики знают, как важно для человека не пропустить знак, на который ему указывает судьба. Ясновидящие с удовольствием делятся своими познаниями с поклонниками и объясняют, подобный знак может содержаться в непримечательной на вид картинке, случайно услышанном слове или надписи в рекламном буклете. Таким образом дух умершего родственника или знакомого, либо же энергетика окружающего мира пытаются предупредить человека о чём-то.

Тимофей Руденко говорит, важно сконцентрироваться на вопросе или проблеме и обращать внимание на подобные случайные знаки, которые помогут найти правильный выход или решение. Также он говорит об осмыслении внутреннего мира, оно тоже может подсказать верное решение. К примеру, стоит найти причину подавленного состояния, и сразу же найдётся выход из него.

Александр Шепс уверен, все знаки и подсказки зависят только от человеческого восприятия, стоит расширить рамки кругозора и внимательно наблюдать. Вселенная всегда помогает человеку, вот только он не всегда готов увидеть и принять эту помощь.



 
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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:41

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