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Польский эксперт: Советские танки Т-72 более стойкие, чем немецкие Leopard-2A4

Ярослав Вольски, польский военный эксперт, заявил о том, что советские танки Т-72, которые в местной армии имеют маркировку PT-91, более стойкие, чем немецкие новые Leopard 2A4. Сведения об этом были опубликованы в одном из изданий Польши.

Польский эксперт: Советские танки Т-72 более стойкие, чем немецкие Leopard-2A4

В ходе проведения эксперимента было установлено, что если произойдет полноценный огневой контакт с противниками, то более «живучими» окажутся танки Т-72. По показателям защиты от подкалиберных бронебойных снарядов советские боевые машины превосходят новейшие немецкие аналоги. Относительно степени бронезащиты - Т-72 могут составить достойную конкуренцию Leopard 2A4.

Как отметил Ярослав Вольски, для того, чтобы модернизировать немецкие танки и повысить их уровень боеспособности, необходимо избавиться от нижних корпусных деталей. Повлиять на бронезащиту Leopard 2A4 может усиление забронированных частей корпуса боевой машины. Но для тех, кто приобрел немецкие танки, эта процедура будет дорогостоящей и сложной.

Польский эксперт: Советские танки Т-72 более стойкие, чем немецкие Leopard-2A4

Польский эксперт предположил, что военнослужащие Германии могли намеренно скрыть факт низкого уровня бронирования даже на новых Leopard 2А5. Немецкие танкостроители теперь должны будут официально объяснить, как так вышло с машинами Leopard 2A4. Эти танки уступают советским Т-72 даже по уровню защиты от кумулятивных боеприпасов.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 02:00

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