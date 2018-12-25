Звезды реалити "Яжемать" рассказали о планах на празднование Нового года

Горбань с супругом Кириллом Зоткиным и дочерью от первого брака улетит на Шри-Ланку. С семьей на отдых отправятся друзья. Вместо традиционной елки их будут встречать пальмы, хотя для детей будет устроен настоящий зимний праздник с Дедом Морозом. В роли же Снегурочки собирается выступить сама актриса. Потом последует вечеринка для взрослых. «Мы решили, что устроим веселый праздник и будем прыгать в бассейн в полночь в одежде», – поделилась звезда.Татьяна Морозова проведет каникулы в Москве, у нее много работы, поэтому расслабиться не получится. 31 декабря актриса выступит в спектакле «Подыскиваю супругу. Не дорого!». После этого она поедет к родным, чтобы встретить с ними Новый год. «У нас большое семейство с бабушками, дедушками, внуками, и мы будем праздновать все вместе», – рассказывает Морозова.Анохина с мужем и сыновьями Сами (он родился в отношениях с рэпером Гуфом) и Элвисом планируют путешествие на индонезийский остров Сумбава. «Это дикий остров, там мы зачали Элвиса. Мы любим возвращаться туда снова», – говорит блогер. Однако Анохина не собирается увлекаться празднованием и хочет лечь спать раньше, чтобы больше отдыхать в будущем году. Как рассказывается в пресс-службе канала, в проекте звездные мамы будут учить героинь бороться с семейными трудностями.