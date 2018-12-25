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Звезда «Дома-2» Марина Тристановна назвала нового мужчину Таты «воспитанным» и «деловым»

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Марина Тристановна прокомментировала новые романтические отношения своей дочери – Таты Абрасон (Блюменкранц) с иностранцем.

На днях родительница Таты дала очередное интервью, в котором заявила, что считает возлюбленного своей наследницы очень деловым и воспитанным мужчиной.

Звезда «Дома-2» Марина Тристановна назвала нового мужчину Таты «воспитанным» и «деловым»

Наш портал уже сообщал о том, что бывшая супруга Валерия Блюменкранца закрутила роман с выходцем из Монако. Несмотря на то, что сама молодая мамочка о новом возлюбленном пока рассказала очень мало, ее мама, оказывается, хоть и знает многое о самом мужчине, с ним еще не успела познакомиться.

В интервью Марина Тристановна заявила, что считает нового избранника своей дочери очень «неплохим», «деловым» и «воспитанным» молодым человеком, который чем-то ей даже напоминает Тату.

«Пока я его еще не видела, поэтому не могу сказать, подойдут ли они по характеру или нет» - подметила родительница Абрамсон.


Звезда «Дома-2» Марина Тристановна назвала нового мужчину Таты «воспитанным» и «деловым»

Марина Тристановна указала на то, что у Таты не так давно появился этот мужчина, поэтому она считает, что еще рано делать какие-то прогнозы. Также мама бывшей участницы «Дома-2» сообщила, что ее дочь совсем скоро улетает с маленькой Беатрисой в Монако, где они встретят Новый 2019 год.

Стоит напомнить, что, по словам самой Абрамсон, она познакомилась с новым бойфрендом через их общего друга Мэтью Дучарлета, который как раз тоже живет в Монако, куда месяц назад Тату пригласили на съемки модной одежды.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:31

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