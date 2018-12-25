Пользователи Сети назвали самые неприятные новогодние подарки
После комментариев пользователей Reddit эксперты составили список самых неприятных подарков, которые людям не нравится получать на Новый год. Они назвали разные варианты презентов, раздражающие индивидуумов.
В этот перечень, как сообщает Слово и Дело, вошли сертификат на ритуальные услуги, на обед в ресторане, чья кухня не славится вкусными блюдами, подарочная карта с использованными баллами или деньгами, триммер для волос в ушах и носу, камни, корм для кошки или собаки, простая открытка.
Кроме того, комментаторы не советуют дарить близким с малышами шумные подарки, издающие много громких звуков. Примером назвали наборы йелли. Это небольшие пауки, которые включаются, если на них громко накричать.
Одним из худших подарков также считаются бомбочки для ванн, которые при растворении образуют блестки, от которых потом сложно избавиться. Не нравится людям подарок в виде одежды, которая не подходит по размеру. Публикация со списком плохих презентов набрала 30 000 лайков, благодаря чему вышла в топ портала. Пользователи написали порядка 8 500 комментариев со своими вариантами раздражающих подарков.
В этот перечень, как сообщает Слово и Дело, вошли сертификат на ритуальные услуги, на обед в ресторане, чья кухня не славится вкусными блюдами, подарочная карта с использованными баллами или деньгами, триммер для волос в ушах и носу, камни, корм для кошки или собаки, простая открытка.
Кроме того, комментаторы не советуют дарить близким с малышами шумные подарки, издающие много громких звуков. Примером назвали наборы йелли. Это небольшие пауки, которые включаются, если на них громко накричать.
Одним из худших подарков также считаются бомбочки для ванн, которые при растворении образуют блестки, от которых потом сложно избавиться. Не нравится людям подарок в виде одежды, которая не подходит по размеру. Публикация со списком плохих презентов набрала 30 000 лайков, благодаря чему вышла в топ портала. Пользователи написали порядка 8 500 комментариев со своими вариантами раздражающих подарков.
Общество
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 16:11