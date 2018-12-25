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Звезда «Дома-2» Оксана Ряска рассказала, как весело проводит новогодние каникулы в Нью-Йорке

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Оксана Ряска рассказала, как проводит каникулы в Соединенных Штатах Америки, сколько тратит в неделю и в какую цену ей обходится съемная квартира в Нью-Йорке.

На днях Оксана вышла в прямой эфир, в котором рассказала поклонникам, в каких условиях она живет в США, и почему ей захотелось навсегда переехать в Америку.

Звезда «Дома-2» Оксана Ряска рассказала, как весело проводит новогодние каникулы в Нью-Йорке

Не секрет, что уже больше недели Ряска находится в городе Нью-Йорк, который она мечтала посетить на протяжении всей своей жизни. По словам блондинки, она невероятно счастлива, что сейчас находится в Америке, поэтому старается по полной насладиться «мегаполисом».

Считанные часы назад экс-звезда «Дома-2» вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявила, что решила устроить себе своего рода репетицию переезда с России в Соединенные Штаты Америки.

Звезда «Дома-2» Оксана Ряска рассказала, как весело проводит новогодние каникулы в Нью-Йорке

Выяснилось, что Оксана снимает себе жилище в Бруклине, где уже не только обустроилась, но и продолжает налаживать свой быт.

«Сейчас, несмотря на то, что в Нью-Йорке я нахожусь всего неделю, я чувствую себя полноценной жительницей Америки!» - заявила Ряска.


Звезда «Дома-2» Оксана Ряска рассказала, как весело проводит новогодние каникулы в Нью-Йорке

Выяснилось, что блондинка довольно весело проводит время в США, ходит с подружками по магазинам и посещает различные развлекательные заведения. Само пребывание в Нью-Йорке обходится Оксане в неделю в среднем в 1500 долларов. Плюс Ряска тратит примерно 500 долларов на еду.

«Нью-Йорк - очень дорогой город, поэтому здесь нужно научиться хорошо зарабатывать!» - отметила звезда «Дома-2».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:21

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