АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.89 USD 68.41
Курс валют на 25.12.2018

Нового мужа Марии Максаковой уличили в измене и мошенничестве

Новый муж оперной певицы Марии Максаковой Далхат Халаев изменил ей, и незаконно присвоил себе 120 млн рублей от продажи квартиры в Москве. Однако на передаче «На самом деле», Халаев заявил, что их брак по существу был фиктивным, а деньги, вырученные за продажу квартиры, присвоил себе неизвестный мошенник, с которым его познакомил друг детства.
Нового мужа Марии Максаковой уличили в измене и мошенничестве

По словам Далхата Халаева, он познакомился с Максаковой в Интернете еще в 2017 году. У той было множество проблем с недвижимостью в Москве, поэтому он решил ей помочь продать квартиру. Но для этого необходимо было заключить брак, что они и сделали, когда Халаев прибыл в Киев. Не было никаких праздничных церемоний, фактически брак был заключен почти по телефону.

Затем Халаев улетел обратно в Россию, где воспользовавшись помощью братьев Махмуда и Зураба Мальсаговых, он попытался продать квартиру на Краснопресненской набережной. Сделка состоялась, покупателем выступил некий Мержоев Мурат. Он сообщил, что квартира приобретается для его дяди, но в документах будет указано его имя. После оформления сделки братья Мальсаговы и Мержоев Мурат перестали выходить на связь. Обвинения в супружеской измене Халаев аналогичным образом опровергает, указывая, что это все — сплетни, которые разносит знакомая Максаковой, говоря о беременной любовнице в Нальчике.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать фигуриста Дениса Тена считает убийство сына
Сын Талькова стал фигурантом уголовного дела
Ляйсан Утяшева рассказала, как будет праздновать
Молодая супруга Венсана Касселя снялась в рекламе
Максим Виторган в Instagram теперь ставит лайки
Певица Ани Лорак показала наряженную елку на фото
Модель из Казахстана избили за "голое" платье на
Светлана Лобода отказалась комментировать
Нового мужа Марии Максаковой уличили в измене и
Филипп Киркоров поздравил Диму Билана с днем
Тюнеры Project Inferno превратили внедорожник
Роман Капаклы на «Острове любви» во время
Владимир Мединский прочитал стихотворение Егора
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска купила квартиру в
Главный российский нарколог рассказал об
«Кинопоиск» определил лучшие фильмы уходящего года
В Сети появилось фото матери Александры Черно,
Volkswagen представит новый электрический
Католики всего мира отмечают Рождество
Ксении Бородиной напомнили, как она «кинула»
"Зачем это нужно": Андрей Мягков раскритиковал
Алена Водонаева составила ТОП гадких поступков
Ольга Рапунцель познакомила 5-месячную Василису с
"Союзмультфильм" представил новогоднюю серию
Бывший ухажер Ирины Пинчук Никита заявил, что его
Сестра Жанны Фриске собирается открыть бизнес на
Младшая сестра Марии Шукшиной рассказала о
Ученые предупредили о сокращении
Стала известна сумма гонорара Александра Серова
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились, скрыв
Просмотреть все новости