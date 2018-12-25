Нового мужа Марии Максаковой уличили в измене и мошенничестве





По словам Далхата Халаева, он познакомился с Максаковой в Интернете еще в 2017 году. У той было множество проблем с недвижимостью в Москве, поэтому он решил ей помочь продать квартиру. Но для этого необходимо было заключить брак, что они и сделали, когда Халаев прибыл в Киев. Не было никаких праздничных церемоний, фактически брак был заключен почти по телефону.Затем Халаев улетел обратно в Россию, где воспользовавшись помощью братьев Махмуда и Зураба Мальсаговых, он попытался продать квартиру на Краснопресненской набережной. Сделка состоялась, покупателем выступил некий Мержоев Мурат. Он сообщил, что квартира приобретается для его дяди, но в документах будет указано его имя. После оформления сделки братья Мальсаговы и Мержоев Мурат перестали выходить на связь. Обвинения в супружеской измене Халаев аналогичным образом опровергает, указывая, что это все — сплетни, которые разносит знакомая Максаковой, говоря о беременной любовнице в Нальчике.