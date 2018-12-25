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Владимир Мединский прочитал стихотворение Егора Летова

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский на канале YouTube в шоу "Ещенепознер" прочитал стихотворение Егора Летова. Прочтение строк лидера группы "Гражданская оборона" является традицией в этой программе.

Владимир Мединский прочитал стихотворение Егора Летова

Всем приглашенным гостям шоу "Ещенепознер" на YouTube ведущий дает задания почитать стихи Егора Летова. Гость должен озвучить строки лидера группы "Гражданская оборона" из его произведений, которые выберет ведущий программы. Недавно в гостях на шоу побывал Владимир Мединский, ему выпало прочитать несколько строк из стиха под названием "Солнечный зайчик взломал потолок".

Отмечается, что министр культуры Российской Федерации не стал отказывать ведущему, а прочитал этот стих. Данный ролик уже успели просмотреть белее 46 тысяч пользователей Сети, которые оставили множество различных комментариев.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:40

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