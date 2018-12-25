В Сети появилось фото матери Александры Черно, которая сидит в женской колонии





Нужно сказать, что история Саши может у многих вызвать шок, ведь девушке за ее 25 лет пришлось пережить очень много ужасных моментов. Впрочем, из-за нелюбви телезрителей к Черно, мало кто, хоть когда-то сочувствовал девушке.Александра никогда не скрывала, что воспитывала ее и ее брата и сестру бабушка, так как у отца появилась новая семья, а мама отбывала наказание в местах, не столь отдаленных. К слову, именно поэтому родительницы Черно не было на ее свадьбе.Стоит отметить, что в свое время возлюбленная Иосифа Оганесяна даже поговаривала о том, что хочет втоптать свою мать в грязь и поквитаться с ней за все те годы, когда ее обижали в школе и издевались из-за того, что ее родительница сидит в тюрьме.Однако накануне самого долгожданного дня в свое жизни Александра заявила, что простила все своей матери и больше не злится на нее. Черно даже разместила на официальном портале телепроекта «Дом-2» новый пост, в котором обратилась напрямую к своей родительнице.Несмотря на довольно откровенные слова Черно, которые тронули многих читателей, недоброжелатели поспешили упрекнуть Сашу в том, что именно своей историей, которую она рассказала на всю России, она опозорила не только себя, но и всей своих родных, в том числе и брата с сестрой. Известно, что брат и сестра участницы «Дома-2» скрывали, что их мать сидит в тюрьме.