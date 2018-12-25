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"Союзмультфильм" представил новогоднюю серию "Простоквашино"

"Союзмультфильм" на своём YouTube-канале представил новогоднюю серию ремейка "Простоквашино". В конце эпизода герои исполняют современную интерпретацию "Кабы не было зимы".
"Союзмультфильм" представил новогоднюю серию "Простоквашино"

На официальном канале киностудии "Союзмультфильм" опубликована новогодняя серия мультипликационного фильма "Простоквашино". В 7-минутном эпизоде главные герои сталкиваются с отсутствием снега на праздники и пытаются это исправить. В конце звучит интерпретация "Кабы не было зимы" в новом исполнении.

Спели песню и озвучили героев Гарик Сукачёв, Иван Охлобыстин и Юлия Меньшова. Дяде Фёдору подарил голос начинающий актёр Алексей Онежен, Мотроскину - Антон Табаков. Создатели сериала отметили в новогоднем эпизоде юмор, весёлую музыку и сюжетные повороты, которые понравятся зрителю.

Также художники придумали героям мультфильма костюмы специально к Новому году. Публичный показ новой серии запланирован на 28 декабря и пройдёт на ГУМ-катке, расположенном в Москве на Красной площади. Посмотреть эпизод можно будет сразу после сеансов катания.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:42

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