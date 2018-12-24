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Ким Кардашян начинает лечение от псориаза

Ким Кардашян в своем аккаунте Twitter обнародовала пост, в котором рассказала фанатам, что начала лечиться от псориаза. Американская модель призналась поклонникам, что неприятный недуг совершенно измучил ее, так как сыпь покрыла большую часть ее тела.

Ким Кардашян начинает лечение от псориаза

В своем посте знаменитость обратилась к подписчикам за медицинским советом, а именно какой из лекарственных препаратов лучше всех «работает». На сообщение ответила не одна тысяча пользователей. Фолловеры дали звезде американского телешоу множество полезных советов. Многие фанаты отметили, что также страдают от данной болезни на протяжении многих лет. Они рассказали своей любимице, какие лекарства могут облегчить состояние.

Ким Кардашян начинает лечение от псориаза

Поклонники порекомендовали Ким исключить из рациона питания молочные и мясные продукты, пить сок сельдерея, отказаться от крема для загара. Они также посоветовали Кардашян каждые полгода проводить очистку организма.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:30

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