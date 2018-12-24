В Индии алмазный магнат оплатил свадьбы и снабдил приданным сотни невест





В общей сложности Савани оплатил свадьбы 261 молодой женщине, из них 54 были круглыми сиротами, а 118 не имели ближайших родственников. Отмечается, что они не могли завести семью без помощи миллиардера, поскольку у них не было средств на приданое.На свадьбу невест благословил премьер-министр Индии Гуджарата, а роль отца девушек сыграли сам Савани, а также полицейские и представители местных властей. Каждой паре миллиардер подарил вещи для домашнего быта и 200 тысяч рупий (около 195 тысяч рублей).Махеш Савани устраивает подобную акцию уже не в первый раз. Подобным видом благотворительности он занимается уже восемь лет. За это время благодаря его помощи замуж вышли более трех тысяч женщин. Магнат заявил, что делает это, поскольку понимает взятую на себя социальную ответственность.Согласно индийским традициям, родственники невесты должны преподнести жениху дорогие подарки. В другом случае сватание практически невозможно. Уже долгие годы власти пытаются бороться с данным порядком дел, но у них искоренить обычай пока не получается.