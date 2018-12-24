Первую партию Lenovo Z5s распродали за минуту





Этот гаджет китайский производитель представил несколько дней назад, и он мигом обрел популярность. Этому имеется объяснение: смартфон Lenovo Z5s стоит всего 200 долларов. За вышеуказанную стоимость потребитель получает мобильное устройство с 4 Гб оперативной и 64 Гб собственной памяти. Вариация с параметрами в 6 Гб «оперативки» и 64 Гб своей памяти стоит на 30 долларов больше, а за 275 долларов обещается смартфон с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб флэш-памяти.Lenovo Z5s также оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 710, тройной основной камерами на 8/16/5 Мп и «фронталкой» на 16 Мп, 6,3-дюймовым экраном, батареей на 3300 мАч и программой OC Android 9.0 Pie.