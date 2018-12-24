АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Первую партию Lenovo Z5s распродали за минуту

Первая партия смартфона Lenovo Z5s была распродана всего за одну минуту. Об объемах реализации очередного изобретения компании данных нет.

Первую партию Lenovo Z5s распродали за минуту

Этот гаджет китайский производитель представил несколько дней назад, и он мигом обрел популярность. Этому имеется объяснение: смартфон Lenovo Z5s стоит всего 200 долларов. За вышеуказанную стоимость потребитель получает мобильное устройство с 4 Гб оперативной и 64 Гб собственной памяти. Вариация с параметрами в 6 Гб «оперативки» и 64 Гб своей памяти стоит на 30 долларов больше, а за 275 долларов обещается смартфон с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб флэш-памяти.

Lenovo Z5s также оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 710, тройной основной камерами на 8/16/5 Мп и «фронталкой» на 16 Мп, 6,3-дюймовым экраном, батареей на 3300 мАч и программой OC Android 9.0 Pie.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хакеры научились применять JavaSript для
Обновление iOS лишило многих владельцев iPhone
Lenovo выпускает беспроводные наушники Thinkplus
Режиссёр Юрий Быков страдает от депрессии и
Ким Кардашян начинает лечение от псориаза
Астрономы заявили о приближении к Земле
Бренд KIA с января по ноябрь реализовал 27 100
Флагман OnePlus 7 замечен в Сети с новой основной
В Индии алмазный магнат оплатил свадьбы и снабдил
Первую партию Lenovo Z5s распродали за минуту
Юрий Лоза обиделся на Гарика Харламова за пародию
Технику Вермахта используют для сооружения
"Бутырку" предлагают облагородить и использовать
В Помпеях археологи нашли конюшню с останками
Бывшие жёны Александра Кержакова объединились в
Селену Гомес после болезни заметили на пробежке в
Александра Черно и Иосиф Оганесян заявили, что
Поклонники Марии Максаковой удивлены её
Настасья Самбурская в Instagram высказалась о
На российском рынке начались продажи самого
Авиационный полк под Челябинском получил два
Похудевшая дочь Романа Абрамовича поделилась
Специалисты назвали 5 лучших смартфонов текущего
Ученые: Форма бокала напрямую влияет на
Анастасия Волочкова поддержала Ксению Собчак в
Выбран самый стильный мужчина года по версии
Эксперты: Двухэкранный смартфон Nubia X можно
Андрей Малахов назвал автора слухов о разладах в
Компания SEL представила 8К-дисплеи для планшетов
Елена Темникова нарядила елку в стиле 80-х
Просмотреть все новости