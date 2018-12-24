Первую партию Lenovo Z5s распродали за минуту
Первая партия смартфона Lenovo Z5s была распродана всего за одну минуту. Об объемах реализации очередного изобретения компании данных нет.
Этот гаджет китайский производитель представил несколько дней назад, и он мигом обрел популярность. Этому имеется объяснение: смартфон Lenovo Z5s стоит всего 200 долларов. За вышеуказанную стоимость потребитель получает мобильное устройство с 4 Гб оперативной и 64 Гб собственной памяти. Вариация с параметрами в 6 Гб «оперативки» и 64 Гб своей памяти стоит на 30 долларов больше, а за 275 долларов обещается смартфон с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб флэш-памяти.
Lenovo Z5s также оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 710, тройной основной камерами на 8/16/5 Мп и «фронталкой» на 16 Мп, 6,3-дюймовым экраном, батареей на 3300 мАч и программой OC Android 9.0 Pie.
Этот гаджет китайский производитель представил несколько дней назад, и он мигом обрел популярность. Этому имеется объяснение: смартфон Lenovo Z5s стоит всего 200 долларов. За вышеуказанную стоимость потребитель получает мобильное устройство с 4 Гб оперативной и 64 Гб собственной памяти. Вариация с параметрами в 6 Гб «оперативки» и 64 Гб своей памяти стоит на 30 долларов больше, а за 275 долларов обещается смартфон с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб флэш-памяти.
Lenovo Z5s также оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 710, тройной основной камерами на 8/16/5 Мп и «фронталкой» на 16 Мп, 6,3-дюймовым экраном, батареей на 3300 мАч и программой OC Android 9.0 Pie.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:50