Huawei создаст мощный процессор Kirin 985 для флагмана P30





О подробностях нового процессора в Huawei ничего не сообщили, но считается, что он станет ненамного хуже прежней версии – Kirin 980. Предполагается, что перемены затронут только графического узла и частот вычислительного ядра. Данный чип может лечь в основу смартфона Huawei P30, который китайская фирма выпустит на рынок в следующем году.Отдельно можно напомнить, что Kirin 980 создан на 7-нанометровой технологии. Процессор имеет восемь ядер, графический ускоритель ARM Mali-G76, а также два нейропроцессорных блока, ускоряющих выполнение операций, связанных с работой искусственного интеллекта и машинным обучением.