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Huawei создаст мощный процессор Kirin 985 для флагмана P30

Компания Huawei вскоре представит мощный процессор HiSilicon Kirin 985 для новых смартфонов, выпущенных китайским производителем. В сравнении с Kirin 980, агрегат может получить незначительные обновления.

Huawei создаст мощный процессор Kirin 985 для флагмана P30

О подробностях нового процессора в Huawei ничего не сообщили, но считается, что он станет ненамного хуже прежней версии – Kirin 980. Предполагается, что перемены затронут только графического узла и частот вычислительного ядра. Данный чип может лечь в основу смартфона Huawei P30, который китайская фирма выпустит на рынок в следующем году.

Отдельно можно напомнить, что Kirin 980 создан на 7-нанометровой технологии. Процессор имеет восемь ядер, графический ускоритель ARM Mali-G76, а также два нейропроцессорных блока, ускоряющих выполнение операций, связанных с работой искусственного интеллекта и машинным обучением.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 22:00

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