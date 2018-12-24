АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Актриса Анна Хилькевич призывает поклонников к здоровому образу жизни

Популярная российская актриса, известная зрителям исполнением роли Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага», Анна Хилькевич на странице в Instagram призвала подписчиков обратить внимание на своё здоровье и перейти на здоровое питание. Актриса отметила, и она сама, и её семья - поклонники правильного питания, основного залога здорового поколения.

Актриса Анна Хилькевич призывает поклонников к здоровому образу жизни

Анна Хилькевич пишет, раньше было гораздо сложнее найти правильные, натуральные продукты. Теперь же и в Москве, и в некоторых крупных городах можно не только купить экологически чистые продукты, но и заказать на дом уже готовые блюда, приготовленные по всем правилам здорового питания, и по вполне доступным ценам.

Актриса не только сама является поклонницей правильного питания, но и старается приобщать к нему супруга, бизнесмена Артура Мартиросяна, и даже маленьких дочерей, Арианну и Марию. Хилькевич призвала подписчиков присоединяться к её флешмобу ЗОЖ, и в комментариях писать свои мысли на сей счёт.

Актриса Анна Хилькевич призывает поклонников к здоровому образу жизни

Многие подписчики Анны Хилькевич солидарны с ней во мнении о пользе здорового питания и образа жизни, но некоторые всё же указывают, не всем это доступно из-за дороговизны натуральных продуктов и их частичной невысокой доступности, особенно «в глубинке». Также некоторые высказываются против приобщения к здоровому питанию детей, которые, по их мнению, должны в детстве попробовать всё вредное, и сами определиться в гастрономических пристрастиях.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Иосифа Пригожина Даная поддерживает с
Биологи показали дышащую под водой ящерицу
Настасья Самбурская похвасталась в Instagram
Hyundai анонсировала автоновинки для России в
Актриса Анна Хилькевич призывает поклонников к
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь вслед за Волочковой
В Узбекистане обнаружили древнюю «Китайскую стену»
В Сети смеются, как воронежские пожарные тушили
Звезда «Дома-2» Александра Гозиас заявила, что у
Энрике Иглесиас показал поклонникам в Instagram
Стас Костюшкин показал фанатам в Instagram
В Санкт-Петербурге автозавод Toyota останавливает
Xiaomi выпустила скоростной браузер Mint с
Приступ астмы унес жизнь якутской киноактрисы
В Сети появился очередной фотоснимок Toyota Supra
Марк Богатырёв в социальной сети признался
ВОЗ напомнила правила здоровой диеты
Жители Нью-Йорка бегут из города как во времена
Светлана Светикова подтвердила, что Агния
Киев наживается на голодающих солдатах
Британские ученые предупредили об опасности
Падение метеорита в Хабаровском крае грозит
Samsung готовит к выходу новые «умные» Galaxy
Павел Погребняк с супругой Марией на Мальдивах
"Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел"
В Сети появились подтверждения, что 63-летняя
Анастасия Волочкова пришла на приём к стоматологу
Разница всего 10 лет: Рики Мартин и Дима Билан
Эксперты: ЭМС-тренировки имеют ряд
Медики: Однообразная физическая работа может быть
Просмотреть все новости