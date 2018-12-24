Актриса Анна Хилькевич призывает поклонников к здоровому образу жизни

Анна Хилькевич пишет, раньше было гораздо сложнее найти правильные, натуральные продукты. Теперь же и в Москве, и в некоторых крупных городах можно не только купить экологически чистые продукты, но и заказать на дом уже готовые блюда, приготовленные по всем правилам здорового питания, и по вполне доступным ценам.Актриса не только сама является поклонницей правильного питания, но и старается приобщать к нему супруга, бизнесмена Артура Мартиросяна, и даже маленьких дочерей, Арианну и Марию. Хилькевич призвала подписчиков присоединяться к её флешмобу ЗОЖ, и в комментариях писать свои мысли на сей счёт.Многие подписчики Анны Хилькевич солидарны с ней во мнении о пользе здорового питания и образа жизни, но некоторые всё же указывают, не всем это доступно из-за дороговизны натуральных продуктов и их частичной невысокой доступности, особенно «в глубинке». Также некоторые высказываются против приобщения к здоровому питанию детей, которые, по их мнению, должны в детстве попробовать всё вредное, и сами определиться в гастрономических пристрастиях.