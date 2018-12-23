Ученые нашли способ запечатлить снимок неуловимого энергетического взрыва





Сотрудники из Университета в Нью-Гемпшире сделали заявление, что отыскали способ, который позволит получить первые в мире снимки энергетического взрыва. По информации экспертов, магнитное воссоединение, которое представляет собой создание из нескольких полей одного, остается загадочным явлением для светил науки. Большое количество исследователей еще не способны определить необходимое взаимодействие различных объектов, которое приводит к соответствующему процессу.Магнитная активность происходит вокруг Земли ежедневно. Это результат скручивания и переподключения линий в гравитационном поле. На данный момент ученые не знают, как определить причину происходящего процесса. Однако, они полагают, что открытые ими образцы в скором будущем помогут исследовать подробно весь процесс.