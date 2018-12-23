Рената Литвинова с дочерью Ульяной посетила рождественский коктейль Dior в Москве

Рената Литвинова находит время для выхода в свет, несмотря на то, что трудится на съемках своего первого фильма «Северный ветер». Звезде все-таки удалось выкроить время для посещения светского мероприятия. Не так давно в ГУМе прошел закрытый рождественский коктейль от Dior, на котором побывали многие представители шоу-бизнеса.В качестве своего наряда наследница кинорежиссера Ульяна выбрала аккуратное черное платье с открытыми плечами, а дополнили его голубые сапоги с рисунками. Что касается макияжа, то здесь дочь Литвиной сделала акцент на губы, накрасив их ярко-красной помадой, которую так любит ее знаменитая мама. Сама актриса надела бежевый плащ с рисунками африканских животных, а обута она была в черные полуботинки на высоком каблуке.