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Рената Литвинова с дочерью Ульяной посетила рождественский коктейль Dior в Москве

Знаменитая российская актриса и кинорежиссер Рената Литвинова не так давно посетила рождественский коктейль, организованный французским брендом Dior в Москве. На мероприятии артистка появилась вместе со своей 17-летней дочерью Ульяной Добровской.
Рената Литвинова с дочерью Ульяной посетила рождественский коктейль Dior в Москве

Рената Литвинова находит время для выхода в свет, несмотря на то, что трудится на съемках своего первого фильма «Северный ветер». Звезде все-таки удалось выкроить время для посещения светского мероприятия. Не так давно в ГУМе прошел закрытый рождественский коктейль от Dior, на котором побывали многие представители шоу-бизнеса.
В качестве своего наряда наследница кинорежиссера Ульяна выбрала аккуратное черное платье с открытыми плечами, а дополнили его голубые сапоги с рисунками. Что касается макияжа, то здесь дочь Литвиной сделала акцент на губы, накрасив их ярко-красной помадой, которую так любит ее знаменитая мама. Сама актриса надела бежевый плащ с рисунками африканских животных, а обута она была в черные полуботинки на высоком каблуке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:00

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