Ученые назвали 6 жиросжигающих продуктов для живота





Эксперты утверждают, что продукты питания имеют большое влияние на фигуру человека, в какой-то степени даже больше, чем физические упражнения. Исходя из данных утверждений для желающих похудеть очень важно подобрать рацион питания. Специалисты выяснили, что некоторые из них имеют хороший жиросжигающий эффект. Лидирующую позицию, по мнению ученых, занимает перец чили – этот продукт способен ускорять метаболизм примерно на 20 процентов. Овсяную кашу они признали лучшим выбором для завтрака, потому что она помогает понизить уровень глюкозы в крови. На третьем месте расположились зелень и овощи, которые способны деликатно очистить прямую кишку и предотвратить запоры.Очищение кишечника освобождает организм от веществ, которые отравляю кровь тем самым помогают сбросить лишний вес. Лучшими из этих продуктов считаются: лук, капуста, листья салата и шпинат. Эксперименты доказали, что зеленый чай, который содержит кофеин и флавоноиды, также ускоряет обмен веществ. Проводящие исследования сотрудники медицинского центра из университета Мэриленда уверены, что для хорошего обмена веществ необходимо выпивать в день около трех чашек зеленого чая. Завершает список жиросжигающих продуктов белковая еда. Специалисты советуют обращать внимания на жирную рыбу, которая помогает сжигать лишние калории в организме. Также стоит обратить внимание на молочные продукты с большим количеством кальция, защищающие мышцы во время похудения.