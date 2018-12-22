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Шампанское на голодный желудок опасно для людей с болезнями сердца

При сердечной недостаточности ученые советуют исключить из ежедневного рациона питания некоторую пищу. При этом шампанское на голодный желудок очень опасно для людей с болезнями сердца.

Шампанское на голодный желудок опасно для людей с болезнями сердца


Чтобы не нанести вред сердечно-сосудистой системе эксперты советуют сократить употребление пива, шампанского, икры из рыбы, копченых колбас, консервированных паштетов, тортов, а также твердых сыров. В этих продуктах содержится очень много сахара, соли, консервантов, усилителей вкуса, углекислого газа, а также иных ингредиентов, «засоряющих» собой артерии. В итоге они сужаются, после чего кровяное давление увеличивается, вследствие чего развивается гипертония.

Артериальная гипертония крайне опасна, так как со временем появляются проблемы с сосудами, а также с сердцем. Когда человек питается «опасными» продуктами питания, он рискует попасть в клинику с сердечным приступом.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00

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