Шампанское на голодный желудок опасно для людей с болезнями сердца





Чтобы не нанести вред сердечно-сосудистой системе эксперты советуют сократить употребление пива, шампанского, икры из рыбы, копченых колбас, консервированных паштетов, тортов, а также твердых сыров. В этих продуктах содержится очень много сахара, соли, консервантов, усилителей вкуса, углекислого газа, а также иных ингредиентов, «засоряющих» собой артерии. В итоге они сужаются, после чего кровяное давление увеличивается, вследствие чего развивается гипертония.Артериальная гипертония крайне опасна, так как со временем появляются проблемы с сосудами, а также с сердцем. Когда человек питается «опасными» продуктами питания, он рискует попасть в клинику с сердечным приступом.