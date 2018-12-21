Перекупщики продают билеты на концерт Аллы Пугачёвой по цене 150 000 рублей





Фанаты творчества Аллы Пугачевой с большим нетерпением ждали 21 декабря, чтобы приобрести билеты на ее юбилейный концерт. Журналистам стало известно, что перекупщики продают их по цене 150 000 рублей.Сегодня начались продажи билетов на выступление Примадонны, которое ожидали с большим нетерпением. Концерт запланирован на апрель будущего года в стенах Кремля. Многие фанаты занимали очередь ночью. Основная часть билетов была разобрана перекупщиками с различных билетных агрегаторов. Стоит отметить, что цены на концерт певицы были разными: от 2500 до 70 000 рублей. В случае самых дорогих билетов предлагались лучшие места, которые размещаются в первом ряду партера. Фанаты раскупили все билеты всего за несколько часов непосредственно после того, как начались продажи. В следующем году Алле Пугачёвой исполняется 70 лет.На авансцене появились уже перекупщики. Сейчас в Сети имеются предложения приобрести билет за 150 000 рублей (передний ряд), либо по 45 000 рублей (25 ряд). Ажиотаж фанатов перед выступлением певицы будет только увеличиваться. Поэтому навряд ли стоит ожидать снижение цен. По словам старожил, такая истерия перед выступлением Примадонны не наблюдалась даже в 2009-ом году. Тогда певица в Кремле выступила с программой «Сны о любви».