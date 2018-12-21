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Банк Екатеринбурга собрал новогоднюю ёлку из 168 млн рублей

Банк "Нейва" из Екатеринбурга собрал новогоднюю ёлку из 168 млн рублей в долларах и евро. Фотографию необычного праздничного дерева отправили на онлайн-конкурс.
Банк Екатеринбурга собрал новогоднюю ёлку из 168 млн рублей

В Сети появилось фото новогодней ёлки, которая состоит из 168 миллионов рублей наличными. Сотрудники уральского банка "Нейва", согласуя идею с начальством, взяли пачки долларов и евро общей суммой 1,2 млн и 1,1 млн, чтобы сделать праздничное дерево из валюты. Сверху необычную ёлку украсили шариками и дождиком, отправив фотографию на конкурс, который проводит екатеринбургский сайт.

Константин Левушкин, будучи заместителем председателя правления, отметил, что купюры в ёлке настоящие, а сама она радует сотрудников "Найвы" в надёжно защищённом и охраняемом помещении. Хотя всем работникам банка идея очень понравилась, в пятницу 21 декабря с импровизированным деревом пришлось попрощаться.

Россияне активно скупают валюту, поэтому наличных средств не хватает. За несколько дней доллары и евро уже окажутся в руках клиентов.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:47

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