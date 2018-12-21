Статистическая ошибка стала причиной низкой смертности долгожителей





Так, сотрудник Австралийского национального университета в Канберре Саул Ньюман обнаружил, что такие аномалии могут происходить, если 80-летнего старика исследователи записывают, как молодого человека, а 30-летнего мужчину — как пожилого. Тогда может наблюдаться явление, заключающееся в том, что «молодой» человек умирает слишком рано, а «пожилой» становится долгожителем.Одной такой ошибки достаточно, чтобы все графики оказались искажены. При более тщательных исследованиях прямая пропорциональная зависимость смерти от возраста умершего никуда не исчезает. Исключением могут стать лишь плодовые мухи. У этих насекомых действительно наблюдается странная картина, когда насекомые долгожители умирают намного реже младших особей.