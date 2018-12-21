Статистическая ошибка стала причиной низкой смертности долгожителей
Австралийский ученый установил, что в построении графиков, демонстрирующих снижение количества смертей при достижении человеком возраста глубокой старости, зачастую допускается математическая ошибка. Обычно демографические графики показывают, что вероятность смерти прямо пропорциональна возрасту, однако при преодолении определенного возрастного порога иногда наблюдаются аномалии.
Так, сотрудник Австралийского национального университета в Канберре Саул Ньюман обнаружил, что такие аномалии могут происходить, если 80-летнего старика исследователи записывают, как молодого человека, а 30-летнего мужчину — как пожилого. Тогда может наблюдаться явление, заключающееся в том, что «молодой» человек умирает слишком рано, а «пожилой» становится долгожителем.
Одной такой ошибки достаточно, чтобы все графики оказались искажены. При более тщательных исследованиях прямая пропорциональная зависимость смерти от возраста умершего никуда не исчезает. Исключением могут стать лишь плодовые мухи. У этих насекомых действительно наблюдается странная картина, когда насекомые долгожители умирают намного реже младших особей.
Так, сотрудник Австралийского национального университета в Канберре Саул Ньюман обнаружил, что такие аномалии могут происходить, если 80-летнего старика исследователи записывают, как молодого человека, а 30-летнего мужчину — как пожилого. Тогда может наблюдаться явление, заключающееся в том, что «молодой» человек умирает слишком рано, а «пожилой» становится долгожителем.
Одной такой ошибки достаточно, чтобы все графики оказались искажены. При более тщательных исследованиях прямая пропорциональная зависимость смерти от возраста умершего никуда не исчезает. Исключением могут стать лишь плодовые мухи. У этих насекомых действительно наблюдается странная картина, когда насекомые долгожители умирают намного реже младших особей.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:16