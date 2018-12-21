АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

Статистическая ошибка стала причиной низкой смертности долгожителей

Австралийский ученый установил, что в построении графиков, демонстрирующих снижение количества смертей при достижении человеком возраста глубокой старости, зачастую допускается математическая ошибка. Обычно демографические графики показывают, что вероятность смерти прямо пропорциональна возрасту, однако при преодолении определенного возрастного порога иногда наблюдаются аномалии.

Статистическая ошибка стала причиной низкой смертности долгожителей


Так, сотрудник Австралийского национального университета в Канберре Саул Ньюман обнаружил, что такие аномалии могут происходить, если 80-летнего старика исследователи записывают, как молодого человека, а 30-летнего мужчину — как пожилого. Тогда может наблюдаться явление, заключающееся в том, что «молодой» человек умирает слишком рано, а «пожилой» становится долгожителем.

Статистическая ошибка стала причиной низкой смертности долгожителей


Одной такой ошибки достаточно, чтобы все графики оказались искажены. При более тщательных исследованиях прямая пропорциональная зависимость смерти от возраста умершего никуда не исчезает. Исключением могут стать лишь плодовые мухи. У этих насекомых действительно наблюдается странная картина, когда насекомые долгожители умирают намного реже младших особей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Седых вспомнила о съемках с Инной
При наличии мутации в генах марихуана негативно
Ольга Бузова заявила, что удивит своих
Победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис
Кети Топурия пожаловалась на истощение после
Новую версию Ford Focus выведут на российский
Экипаж МКС встретит Новый год с фотографиями
Оксана Ряска в Нью-Йорке почувствовала себя
Статистическая ошибка стала причиной низкой
Дэвид Бэкхем хочет сыграть в футбол на орбите
Под Воркутой спасатели освободили автобусы с
Ким Кардашьян наняла частных детективов для
Найдена связь между цитрусовыми и иудейской
Ксения Бородина в Instagram предложила своим
Скопление жиров и холестерина приводит к
Мария Погребняк рассказала о "нескучных" буднях
Вера Брежнева изъявила желание вступить в
Мать Ольги и Алены Рапунцель разоткровенничалась
В России появилась новая профессия -
Романец жестко ответила Феофилактовой на
Элина Камирен вслед за Ольгой Бузовой и Аленой
Астрофизики предупредилиобщественность об
Бывшего участника "Уральских пельменей" Сергея
Участники «Дома-2» обсуждали, будет ли
Нерожденные акулы занимаются каннибализмом в
Леонид Агутин рассказал о разговоре с Аллой
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на снимке
Звезда "Дома-2" Илья Яббаров покинул проект
Отец звезды «Дома-2» Оксаны Ряски без разрешения
В Google Chrome появилось приложение для рисования
Просмотреть все новости