Арина Шарапова посмеялась над рабочими на Красной площади перед эфиром программы "Доброе утро"

Новый выпуск, посвященный Новому году, снимали на Красной площади российской столицы. Теледива решила показать, как проходит подготовка к эфиру, однако обнаружила только троих рабочих, дружно убирающих территорию от снега. Арина Шарапова назвала тружеников отважной командой и сравнила с тремя богатырями, так как они шли "строем".После этого Арина Шарапова вспомнила, что до прямого эфира осталось несколько минут, но операторов рядом не оказалось. Тем не менее съемки состоялись, так как сотрудники телеканала все же появились и многие поклонники телезвезды смогут увидеть новый выпуск любимой передачи с её участием.