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Chery представит в России кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7 в 2019 году

Автоконцерн Chery представит в России бюджетные кроссоверы Tiggo 7 и Tiggo 4 в 2019-м. Паркетники появятся в продаже в первом квартале и летом будущего года.

Chery представит в России кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7 в 2019 году

Компания Chery намерена привезти в РФ ещё два флагманских кроссовера, которые дополнят модельный ряд внедорожников. Обе машины собраны на платформе T1X с использованием фирменных технологий, а также разработок Qoros и Jaguar. Колёсная база автомобилей составляет 2560-2800 миллиметров, а дорожный просвет варьируется в рамках 145-190 миллиметров.

В основу Tiggo 7 лёг шоу-кар TX Concept, представленный на автосалоне в Женеве. Кроссовер отличается 5 дверями и богатым техническим оснащением.

Более компактный Tiggo 4 собран на основе концепта Chery β и может похвастаться различными электронными системами, обеспечивающими комфорт и безопасность. Дизайн обоих паркетников разрабатывал Джеймс Хоуп. Модель Tiggo 7 выйдет в России уже в первом квартале, а Tiggo 4 придётся подождать до лета.

Отметим, что бестселлером Chery в этом году является Tiggo 3 средних габаритов. Кроме того, в линейке есть полноразмерный Tiggo 5 и самый компактный Tiggo 2. В 2018 компания реализовала в РФ всего 4,9 тысячи авто.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:10

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