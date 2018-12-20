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Звезда «Игры престолов» уверен, что в финале сериала никто не выживет

Актер Ричард Мэдден решил озвучить собственный прогноз насчет окончания «Игры престолов». Звезда знаменитого на весь мир телесериала уверен, что в финале никто не выживет.

Звезда «Игры престолов» уверен, что в финале сериала никто не выживет

Ричард Мэдден сыграл одну из главных ролей в «Игре престолов». Его герой Робб Старк погиб неожиданно для многих телезрителей. Поскольку практически все главные герои знаменитого телесериала умерли, в одном из своих недавних интервью актер предположил, что такая же участь ждет и остальных персонажей «Игры престолов». Ричард Мэдден уверен, что в финале останется только 3 дракона, а все люди погибнут.

Звезда «Игры престолов» уверен, что в финале сериала никто не выживет

Сериал «Игра престолов» известен своими неожиданными поворотами. Зрители уже привыкли, что главные герои могут умирать в любой момент. Поклонники телесериала считают, что прогноз Ричарда Мэддена может быть правдивым.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:16

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