Звезда «Игры престолов» уверен, что в финале сериала никто не выживет





Ричард Мэдден сыграл одну из главных ролей в «Игре престолов». Его герой Робб Старк погиб неожиданно для многих телезрителей. Поскольку практически все главные герои знаменитого телесериала умерли, в одном из своих недавних интервью актер предположил, что такая же участь ждет и остальных персонажей «Игры престолов». Ричард Мэдден уверен, что в финале останется только 3 дракона, а все люди погибнут.Сериал «Игра престолов» известен своими неожиданными поворотами. Зрители уже привыкли, что главные герои могут умирать в любой момент. Поклонники телесериала считают, что прогноз Ричарда Мэддена может быть правдивым.