"Авилон" принимает предоплату на премиальный лимузин Senat





В контракте, который предусматривает поставку версии Aurus Senat, не стали оговаривать комплектацию транспортного средства, сроки передачи новинки клиенту, конечную стоимость автомобиля. Позднее появятся более детальные данные касательно премиального автомобиля. Для начала должны установить точные графики производства новых лимузинов. Дилерами в настоящее время принимается предоплата на люксовую версию.Сотрудниками компании Aurus в октябре 2018 года были остановлены предзаказы на первую премиальную версию лимузина. Уже распределены все авто, которые планируют выпустить в 2019-2020 года. Предполагаемая стоимость элитной машины составила 10 000 000 руб.