Игровая мышь Cougar Minos XT получила многоцветную подсветку
Компания Cougar разработала очередную новинку для любителей геймплея. Игровая мышь Minos XT с базовым функционалом почила от создателей многоцветную подсветку. Манипулятор прекрасно подойдет для стратегий (RTS), шутеров от первого лица (FPS) и многопользовательских онлайн-сражений (MOBA).
Разработчики оборудовали Minos XT сенсором ADNS-3050. Его разрешающая способность - 100-4000 DPI (точек на дюйм). Подключить геймерскую новинку можно с помощью проводного USB-интерфейса. Частота опроса - до 1000 Гц.
Манипулятор имеет 6 программируемых кнопок, а основные переключатели разработаны с расчетом на 20 миллионов срабатываний. 128 Кбайт встроенной памяти в устройстве предназначены для хранения настроек пользователя.
RGB-подсветка Cougar Minos XT имеет три зоны и может воспроизвести 16,8 млн оттенков. Габариты игровой мыши - 125× 68 × 38 мм. Компания-разработчик пока не сообщает информации, касающейся старта продаж инновации. Неизвестной остается и ориентировочная стоимость продукта.
Разработчики оборудовали Minos XT сенсором ADNS-3050. Его разрешающая способность - 100-4000 DPI (точек на дюйм). Подключить геймерскую новинку можно с помощью проводного USB-интерфейса. Частота опроса - до 1000 Гц.
Манипулятор имеет 6 программируемых кнопок, а основные переключатели разработаны с расчетом на 20 миллионов срабатываний. 128 Кбайт встроенной памяти в устройстве предназначены для хранения настроек пользователя.
RGB-подсветка Cougar Minos XT имеет три зоны и может воспроизвести 16,8 млн оттенков. Габариты игровой мыши - 125× 68 × 38 мм. Компания-разработчик пока не сообщает информации, касающейся старта продаж инновации. Неизвестной остается и ориентировочная стоимость продукта.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:30