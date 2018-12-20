Игровая мышь Cougar Minos XT получила многоцветную подсветку





Разработчики оборудовали Minos XT сенсором ADNS-3050. Его разрешающая способность - 100-4000 DPI (точек на дюйм). Подключить геймерскую новинку можно с помощью проводного USB-интерфейса. Частота опроса - до 1000 Гц.Манипулятор имеет 6 программируемых кнопок, а основные переключатели разработаны с расчетом на 20 миллионов срабатываний. 128 Кбайт встроенной памяти в устройстве предназначены для хранения настроек пользователя.RGB-подсветка Cougar Minos XT имеет три зоны и может воспроизвести 16,8 млн оттенков. Габариты игровой мыши - 125× 68 × 38 мм. Компания-разработчик пока не сообщает информации, касающейся старта продаж инновации. Неизвестной остается и ориентировочная стоимость продукта.