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Настасья Самбурская назвала два главных желания в 2019 году

Известная российская актриса Настасья Самбурская назвала два своих главных желания в новом 2019 году. Звезда «Универа» потребовала от Деда Мороза «творческих проектов и не толстеть».

Настасья Самбурская назвала два главных желания в 2019 году

Самбурская активно общается со своими фанатами в Instagram. Она делится подробностями своей работы, обсуждает общественные и модные тренды, не остается в стороне от серьезных проблем. Но свой новый пост актриса посвятила приближающемуся Новому году.

Настасья Самбурская назвала два главных желания в 2019 году

Она с большим воодушевлением обратилась к подписчикам, ласково назвав их «крошками». Затем поинтересовалась, стоит ли у них елка и купил ли народ тазик для салата «оливье». А затем заявила, что хочет от Деда Мороза только двух вещей.

«Красивая, дерзкая, самодостаточная, всегда заряжаешь энергией», «И не толстеть!!!! Аминь!», «Пусть желания реализуются!», - дружно откликнулись поклонники.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:10

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