Настасья Самбурская назвала два главных желания в 2019 году

Самбурская активно общается со своими фанатами в Instagram. Она делится подробностями своей работы, обсуждает общественные и модные тренды, не остается в стороне от серьезных проблем. Но свой новый пост актриса посвятила приближающемуся Новому году.Она с большим воодушевлением обратилась к подписчикам, ласково назвав их «крошками». Затем поинтересовалась, стоит ли у них елка и купил ли народ тазик для салата «оливье». А затем заявила, что хочет от Деда Мороза только двух вещей.«Красивая, дерзкая, самодостаточная, всегда заряжаешь энергией», «И не толстеть!!!! Аминь!», «Пусть желания реализуются!», - дружно откликнулись поклонники.