Преемник Chevrolet Captiva кроссовер Baojun 530 пережил обновление
Машина, которая послужила отправной точкой для разработки следующего поколения вседорожника Chevrolet Captiva, пережила обновление. Это китайский кроссовер под названием Baojun 530, пользующийся на местном рынке особенным спросом.
Дебют модели прошел в 2017 году, а к дилерам авто попало только прошедшей весной. Со старта продаж машина пользовалась хорошим спросом, но к осени показатели продаж начали снижаться с 14 000 до 2 900 сделок. Поэтому было решено провести рестайлинг кроссовера.
Обновленный 530-й имеет новые бамперы и фонари, а также модифицированную решетку радиатора. Вероятно, новинка получит и другой логотип. Это может быть «ромб», показанный ранее на Baojun RS-5.
Что касается изменений в салоне, о них пока подробностей нет. Гамма моторов такая, как и у Chevrolet Captiva 2019 модельного года. Она представлена 1,8-литровым атмосферным ДВС на 137 л.с. или 1,5-литровым агрегатом, выдающим 150 «лошадок». В паре с ними будут работать МКПП или вариатор. В Китае модель представят уже в начале 2019 года. Новый Baojun 530 будет стоить около 75,8 тыс. юаней (примерно 734 тыс. рублей).
Дебют модели прошел в 2017 году, а к дилерам авто попало только прошедшей весной. Со старта продаж машина пользовалась хорошим спросом, но к осени показатели продаж начали снижаться с 14 000 до 2 900 сделок. Поэтому было решено провести рестайлинг кроссовера.
Обновленный 530-й имеет новые бамперы и фонари, а также модифицированную решетку радиатора. Вероятно, новинка получит и другой логотип. Это может быть «ромб», показанный ранее на Baojun RS-5.
Что касается изменений в салоне, о них пока подробностей нет. Гамма моторов такая, как и у Chevrolet Captiva 2019 модельного года. Она представлена 1,8-литровым атмосферным ДВС на 137 л.с. или 1,5-литровым агрегатом, выдающим 150 «лошадок». В паре с ними будут работать МКПП или вариатор. В Китае модель представят уже в начале 2019 года. Новый Baojun 530 будет стоить около 75,8 тыс. юаней (примерно 734 тыс. рублей).
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 19:30