Преемник Chevrolet Captiva кроссовер Baojun 530 пережил обновление





Дебют модели прошел в 2017 году, а к дилерам авто попало только прошедшей весной. Со старта продаж машина пользовалась хорошим спросом, но к осени показатели продаж начали снижаться с 14 000 до 2 900 сделок. Поэтому было решено провести рестайлинг кроссовера.Обновленный 530-й имеет новые бамперы и фонари, а также модифицированную решетку радиатора. Вероятно, новинка получит и другой логотип. Это может быть «ромб», показанный ранее на Baojun RS-5.Что касается изменений в салоне, о них пока подробностей нет. Гамма моторов такая, как и у Chevrolet Captiva 2019 модельного года. Она представлена 1,8-литровым атмосферным ДВС на 137 л.с. или 1,5-литровым агрегатом, выдающим 150 «лошадок». В паре с ними будут работать МКПП или вариатор. В Китае модель представят уже в начале 2019 года. Новый Baojun 530 будет стоить около 75,8 тыс. юаней (примерно 734 тыс. рублей).