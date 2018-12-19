АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог: Для счастья в отношениях необходима общая цель
EUR 75.78 USD 66.75
Курс валют на 19.12.2018

Преемник Chevrolet Captiva кроссовер Baojun 530 пережил обновление

Машина, которая послужила отправной точкой для разработки следующего поколения вседорожника Chevrolet Captiva, пережила обновление. Это китайский кроссовер под названием Baojun 530, пользующийся на местном рынке особенным спросом.

Преемник Chevrolet Captiva кроссовер Baojun 530 пережил обновление

Дебют модели прошел в 2017 году, а к дилерам авто попало только прошедшей весной. Со старта продаж машина пользовалась хорошим спросом, но к осени показатели продаж начали снижаться с 14 000 до 2 900 сделок. Поэтому было решено провести рестайлинг кроссовера.

Обновленный 530-й имеет новые бамперы и фонари, а также модифицированную решетку радиатора. Вероятно, новинка получит и другой логотип. Это может быть «ромб», показанный ранее на Baojun RS-5.

Что касается изменений в салоне, о них пока подробностей нет. Гамма моторов такая, как и у Chevrolet Captiva 2019 модельного года. Она представлена 1,8-литровым атмосферным ДВС на 137 л.с. или 1,5-литровым агрегатом, выдающим 150 «лошадок». В паре с ними будут работать МКПП или вариатор. В Китае модель представят уже в начале 2019 года. Новый Baojun 530 будет стоить около 75,8 тыс. юаней (примерно 734 тыс. рублей).



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 19:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lotus устроила экстремальную доставку новогодней
Ученые из Гарварда объяснили агрессивное
Студия Ubisoft пообещала наполнение For Honor в
Юлианна Караулова заявила, что бессонная ночь не
Представлен проект тюнинга «позолоченного»
Юлия Щаулина пожаловалась на мизерные алименты от
Ученые: найдено лекарство от болезни Стивена
Психолог: Для счастья в отношениях необходима
Ученые рассказали, как разные алкогольные напитки
Сын Жириновского может возглавить РФС
"Футболисты оборзевшие": Жена Мамаева высказалась
Киберпреступники получили доступ к серверам NASA
Учёные: Клетки ГАБА помогут бороться с проблемой
Преемник Chevrolet Captiva кроссовер Baojun 530
"Пуговка" из "Папиных дочек" Катя Старшова
Экс-звезда «Дома-2» Либерж Кпадону готовится к
Учёные: ДНК мужской спермы изменяется под
Учёные нашли загадочную причину изменений климата
На «Доме-2» появился новый антигерой - Юлия
В США охотник стрелял в мужчину, которого спутал
Андрея Аршавина заметили на ночной прогулке по
Эмма Стоун снялась в новом клипе Пола Маккартни о
Уфологи обнаружили загадочные круги в высохшем
Учёные обеспокоены уровнем метилртути в
ГМО-бактерии ВМФ США будут искать подводные лодки
Фон с фотографии искусственный интеллект удаляет
Ольга Бузова на фото в Instagram обнажилась со
Ученые обнаружили ДНК вымерших рыжих волков на
Исследование: Ген кролика улучшает очищающие
Участники "Битвы экстрасенсов" рассказали,
Просмотреть все новости