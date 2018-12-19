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Эмма Стоун снялась в новом клипе Пола Маккартни о хейтерах и травле в Сети

Американская актриса Эмма Стоун снялась в новом клипе одного из основателей легендарной британской группы The Beatles Пола Маккартни на песню «Who Cares» («Кому какое дело»), призванном помочь людям пережить нападки хейтеров и травлю в Сети. Многие пользователи социальных сетей и других интернет-ресурсов, особенно дети и подростки, сталкиваются с завистью, негативом и агрессией и не знают, как правильно реагировать на возникшие ситуации.

Эмма Стоун снялась в новом клипе Пола Маккартни о хейтерах и травле в Сети

Сэр Джеймс Пол Маккартни своим новым клипом и социальным проектом с одноимённым хештегом (#WhoCaresIDo) пытается помочь людям, столкнувшимся с хейтерами и травлей. Актриса Эмма Стоун в силу рода своей деятельности довольно часто сталкивается с негативной критикой, злобными комментариями и тяжёлыми психологическими нагрузками. Она с радостью приняла участия в съёмках нового клипа Маккартни, так как его тема действительно важная и полезная.

Эмма Стоун снялась в новом клипе Пола Маккартни о хейтерах и травле в Сети

Певец учит героиню клипа закрываться от оскорблений воображаемым зонтом, по которому они как бы «стекают» и не причиняют психологических травм. Слова песни также говорят, не нужно слишком прислушиваться к негативному мнению, оно зачастую неправильное и ударяющее по самооценке.


Сэр Пол Маккартни надеется, его песня и новый социальный проект помогут многим, особенно молодому поколению, в силу своей молодости ещё не умеющему справляться с негативным воздействием. Он советует не всегда и не всё воспринимать серьёзно, над некоторыми вещами и словами стоит просто посмеяться и забыть о них, тогда и жить станет легче.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:01

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