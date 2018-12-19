Ученые рассказали, как разные алкогольные напитки влияют на здоровье





Исследователи объяснили, что в древние времена алкоголь зачастую применяли в качестве лекарственных средств. Однако со временем люди начали злоупотреблять им.Ученые назвали, какие напитки с содержанием алкоголя и в каких целях можно употреблять.. Это малокалорийный напиток полезный для мозга, а также может улучшать когнитивные навыки.. Как красное, так и белое сухое вино содержит мало сахара, благодаря чему имеет множество плюсов. Но преимущества вина могут проявляться только в том случае, если человек не подвержен стрессу, занимается физическими нагрузками и имеет хороший сон.. Богатый на антиоксиданты напиток. Он помогает восстанавливает здоровье волос и борется со старением. Однако этот напиток не нужно смешивать особенно с газированной водой, а также нельзя превышать допустимую норму в объеме 30 миллилитров.. Несет пользу легким, но только при условии отказа от еды с содержанием углеводов.Чтобы спиртосодержащие напитки не нанесли вред, необходимо следовать паре простых правил: не делать коктейли и не добавлять в горячительные напитки соки и газированную воду.