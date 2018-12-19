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Ученые рассказали, как разные алкогольные напитки влияют на здоровье

Ученные рассказали, что алкогольные напитки могут быть полезны для здоровья организма человека. Оказывается, горячительные напитки в малых дозах издавна использовались в лечебных целях.

Ученые рассказали, как разные алкогольные напитки влияют на здоровье

Исследователи объяснили, что в древние времена алкоголь зачастую применяли в качестве лекарственных средств. Однако со временем люди начали злоупотреблять им.

Ученые назвали, какие напитки с содержанием алкоголя и в каких целях можно употреблять.

Шампанское. Это малокалорийный напиток полезный для мозга, а также может улучшать когнитивные навыки.

Сухие вина. Как красное, так и белое сухое вино содержит мало сахара, благодаря чему имеет множество плюсов. Но преимущества вина могут проявляться только в том случае, если человек не подвержен стрессу, занимается физическими нагрузками и имеет хороший сон.

Виски. Богатый на антиоксиданты напиток. Он помогает восстанавливает здоровье волос и борется со старением. Однако этот напиток не нужно смешивать особенно с газированной водой, а также нельзя превышать допустимую норму в объеме 30 миллилитров.

Коньяк. Несет пользу легким, но только при условии отказа от еды с содержанием углеводов.

Чтобы спиртосодержащие напитки не нанесли вред, необходимо следовать паре простых правил: не делать коктейли и не добавлять в горячительные напитки соки и газированную воду.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:00

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