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Исследование: Ген кролика улучшает очищающие свойства комнатных растений
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Исследование: Ген кролика улучшает очищающие свойства комнатных растений

Американские исследователи обнаружили, что ген кролика улучшает очищающие свойства комнатных растений. Эксперимент учёные провели на примере плюща в цветочном горшке, клетки которого предварительно были подвержены модификации.

Исследование: Ген кролика улучшает очищающие свойства комнатных растений

Учёные из Университета Вашингтона в течение двух лет работали над созданием уникального комнатного растения, которое за счёт внедрения в него гена кролика демонстрирует улучшенные очищающие свойства. Как оказалось, в исключительно лабораторных условиях этот процесс занял бы не более 2 месяцев, но эксперты добивались того, чтобы модифицированное растение могло с лёгкостью прижиться в любом доме.

Исследователи создали синтетическую версию белка 2E1 по его типу в организме кроликов, после чего внедрили его в почвенный плющ, чтобы каждая клетка растения экспрессировала данное вещество.

Результаты последующих наблюдений и сравнений очищающих свойств модифицированного и обычного плюща показали, что комнатное растение с геном кролика не только смогло поглотить присутствующий в окружающей среде бензол и хлороформ, но и использовало эти молекулы для собственного роста. Теперь специалисты утверждают, что активно продолжают работать над выведением ещё одного белка, способного справиться с другими опасными соединениями — фармальдегидом и табачным дымом.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:08

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