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Актёрская игра Кристины Орбакайте в спектакле "Двое на качелях" довела до слёз Галину Волчек

Художественный руководитель Московского театра «Современник» Галина Борисовна Волчек рассказала, как актёрский талант певицы Кристины Орбакайте, сыгравшей главную роль в спектакле «Двое на качелях» довёл её в буквальном смысле до слёз. Она призналась, разглядела талант Орбакайте ещё в фильме «Чучело», однако всё равно была поражена до глубины души её исполнением роли танцовщицы Гитель.

Актёрская игра Кристины Орбакайте в спектакле "Двое на качелях" довела до слёз Галину Волчек

Галина Волчек – советская и российская актриса театра и кино, талантливый режиссёр и постановщик, бессменный художественный руководитель театра «Современник» с 1972 года. Естественно, за годы своей работы в кино и театре она видела множество выдающихся актёров и разнообразные исполнения ролей.

В далёком 1962 году первой режиссёрской работой Галины Волчек стала пьеса американского драматурга Уильяма Гибсона «Двое на качелях». Долгое время Галина Борисовна считала, лучше и сильнее знаменитой Чулпан Хаматовой главную роль в постановке не удастся сыграть никому. Однако Кристине Орбакайте, прошлым летом впервые сыгравшей роль в театре, удалось поразить художественного руководителя «Современника».

Актёрская игра Кристины Орбакайте в спектакле "Двое на качелях" довела до слёз Галину Волчек

Галина Волчек призналась, она впервые была растрогана до слёз артисткой родного театра. Орбакайте удалось практически невозможное – сыграть лучше великой актрисы, и заставить плакать видевшую многое Волчек.

Галина Борисовна рассказала Алле Пугачёвой, с которой их связывает многолетняя дружба, о таланте Кристины. Алла Борисовна даже посетила театральную постановку, правда вынуждена была смотреть спектакль из-за шторки, дабы не отвлекать зрителей от происходящего на сцене.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:15

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