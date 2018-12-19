Актёрская игра Кристины Орбакайте в спектакле "Двое на качелях" довела до слёз Галину Волчек





Галина Волчек – советская и российская актриса театра и кино, талантливый режиссёр и постановщик, бессменный художественный руководитель театра «Современник» с 1972 года. Естественно, за годы своей работы в кино и театре она видела множество выдающихся актёров и разнообразные исполнения ролей.В далёком 1962 году первой режиссёрской работой Галины Волчек стала пьеса американского драматурга Уильяма Гибсона «Двое на качелях». Долгое время Галина Борисовна считала, лучше и сильнее знаменитой Чулпан Хаматовой главную роль в постановке не удастся сыграть никому. Однако Кристине Орбакайте, прошлым летом впервые сыгравшей роль в театре, удалось поразить художественного руководителя «Современника».Галина Волчек призналась, она впервые была растрогана до слёз артисткой родного театра. Орбакайте удалось практически невозможное – сыграть лучше великой актрисы, и заставить плакать видевшую многое Волчек.Галина Борисовна рассказала Алле Пугачёвой, с которой их связывает многолетняя дружба, о таланте Кристины. Алла Борисовна даже посетила театральную постановку, правда вынуждена была смотреть спектакль из-за шторки, дабы не отвлекать зрителей от происходящего на сцене.