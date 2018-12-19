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Андрей Малахов рассказал, почему помог Дане Борисовой справиться с алкогольной зависимостью

Популярный российский телеведущий скандально известного шоу «Прямой эфир» Андрей Малахов в одном из откровенных интервью рассказал, почему помогал Дане Борисовой справиться с алкогольной зависимостью. По словам Малахова, оказавшаяся в беде Борисова ему далеко не чужой человек, их связывают долгие годы дружбы и общения, и он просто не мог позволить ей закончить плачевно свою жизнь.

Андрей Малахов рассказал, почему помог Дане Борисовой справиться с алкогольной зависимостью

О пагубных пристрастиях Даны Борисовой всей стране стало известно из признания её мамы в эфире одной из телепрограмм Первого канала в мае 2017 года. Екатерина Ивановна призналась, не может сама справится с зависимостью дочери от алкоголя и запрещённых препаратов.

Андрей Малахов вместе с Прохором Шаляпиным, Никитой Лушниковым и продюсером Борисовой Лерой Тувиной не смогли остаться в стороне и уговорили телеведущую отправиться на лечение в Таиланд. Сама Дана Борисова позже призналась, если бы не своевременная поддержка друзей и знакомых, её жизнь могла закончиться в ближайшие дни, она практически совсем перестала контролировать свои действия и сознательно «гробила» здоровье.

Андрей Малахов рассказал, почему помог Дане Борисовой справиться с алкогольной зависимостью

Ведущий признался, уговорить телеведущую на лечение было сложно, они обманули её, сказав, что отправляют на съёмки нового реалити-шоу и только тогда она согласилась. Малахов помог ей собрать вещи и дал некоторую сумму денег. Первое время Дана обижалась на друзей за обман, потом поняла – они были правы и реально спасли ей жизнь.

Андрей Малахов постоянно контролировал ход лечения своей давней подруги и радовался её успехам. Теперь он надеется, Борисова извлекла определённые уроки из сложившейся ситуации и, насколько бы это ни было сложно, будет держаться подальше от пагубных соблазнов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:16

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