Дарья Мороз вместе с дочерью занялась ремонтом в новой квартире в Москве

В жизни актрисы после развода с супругом Константином Богомоловым начался новый этап. Дарья Мороз решила приобрести квартиру, расположенную в Гагаринском районе столицы. Расположение очень удобно для дочери артистки, так как из этого района ближе добираться до школы.Сейчас Дарья Мороз вместе с дочерью тщательно контролируют один из важнейших процессов - ремонт. Знаменитость не очень доверяет прорабам в этом вопросе, так как должна знать, на что идут её деньги.Звезда опубликовала пост, где она позирует вместе с дочкой в рабочих робах и касках. "Ревизия на стройку!" - написала Дарья, отметив, что Анна Константиновна (дочь) будущие апартаменты уже одобрила. Переехать в обустроенное жилище актриса собирается в марте 2019-го.