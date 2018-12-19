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Дарья Мороз вместе с дочерью занялась ремонтом в новой квартире в Москве

Дарья Мороз недавно приобрела жилплощадь в Москве. Актриса вместе с дочерью занялась ремонтом в новой квартире, о чем она рассказала в Instagram.

Дарья Мороз вместе с дочерью занялась ремонтом в новой квартире в Москве

В жизни актрисы после развода с супругом Константином Богомоловым начался новый этап. Дарья Мороз решила приобрести квартиру, расположенную в Гагаринском районе столицы. Расположение очень удобно для дочери артистки, так как из этого района ближе добираться до школы.

Сейчас Дарья Мороз вместе с дочерью тщательно контролируют один из важнейших процессов - ремонт. Знаменитость не очень доверяет прорабам в этом вопросе, так как должна знать, на что идут её деньги.

Звезда опубликовала пост, где она позирует вместе с дочкой в рабочих робах и касках. "Ревизия на стройку!" - написала Дарья, отметив, что Анна Константиновна (дочь) будущие апартаменты уже одобрила. Переехать в обустроенное жилище актриса собирается в марте 2019-го.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:35

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