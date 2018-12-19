АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звезды, решившие завести экзотических питомцев
EUR 75.78 USD 66.75
Курс валют на 19.12.2018

Бывшая девушка Гуфа Яна намерена прийти в «Дом-2» к Захару Саленко

Экс-возлюбленная известного рэп-исполнителя Гуфа Яна Шевцова из Екатеринбурга планирует прийти на скандально-известное реалити-шоу «Дом-2».

По словам блондинки, задумываться о том, чтобы покорить телестройку, она начала после того, как организаторы проекта ей лично позвонили и пригласили стать участницей шоу. Оказывается, что Яна уже даже придумала, с кем будет строить любовь в Периметре.

Бывшая девушка Гуфа Яна намерена прийти в «Дом-2» к Захару Саленко

Многие помнят, как 18-летняя девушка из города Екатеринбург во всеуслышание заявляла, что ждала от Гуфа ребенка, но ей пришлось избавиться от него. Тогда Яна каждый день без капли стеснения рассказывала публике самые интимные подробности ее отношений с популярным музыкантом. А вчера сообщила подписчикам, что совсем скоро она появится на телепроекте «Дом-2».

Шевцова никогда не являлась поклонницей телестройки, однако ей очень часто в социальных сетях на глаза попадались фотографии одного из участников проекта. Яна подчеркнула, что точно знает лишь одно – Захар Саленко на сегодняшний день свободен, поэтому она планирует прийти на шоу именно к нему.

Бывшая девушка Гуфа Яна намерена прийти в «Дом-2» к Захару Саленко

Впрочем, блондинка отметила, что если у Захара к тому времени, когда она придет на «Дом-2», появится возлюбленная, она может даже стать его «любовницей». К слову, о планах Яны уже узнали поклонники Саленко, которые буквально накинулись на девушку, заявляя, что она слишком «глупая», поэтому точно не понравится участнику.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вячеслав Зайцев посетовал на финансовый кризис
Клавиатура Google Gboard поддерживает 500 языков
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей купила в
Дарья Мороз вместе с дочерью занялась ремонтом в
Мария Порошина продолжает хранить тайну об отце
В Шотландии замечено Лох-несское чудовище с 1,2
Роман Капаклы после победы в конкурсе «Человек
Уфологи заявили, что над Санкт-Петербургом
Бывшая девушка Гуфа Яна намерена прийти в «Дом-2»
Анастасия Волочкова объявила о рождении ещё
"Снесло голову": Никита Михалков рассказал о
Uber обновил электрический велосипед Jump
Жена звезды «Дома-2» Николая Должанского
Кинокритики назвали лучшие российские сериалы года
Жизнь Влада Соколовского полностью изменилась
Mahindra объявила о дебюте кроссовера Inferno и
Свадьба Майи Донцовой и Алексея Купина переносится
Игорь Николаев поздравил с новосельем дочь поэта
Лолите Милявской предъявили долг по коммунальным
В Москве двое мужчин украли из метро букву «М»
Квартира победителя конкурса «Человек года 2018»
Беременная Виктория Лопырева призналась, что ей
Спортивный электрокар Qiantu будут выпускать в США
Ученые объяснили эффект "иллюзии контроля"
Комик обнажился ради пародии на снимок Дженнифер
Наталья Штурм не одобрила критику Владимира
Андрей Малахов "обалдел" от тайного смысла в
На Марсе обнаружена гигантская древняя пирамида
Юлианна Караулова призналась, что всегда
Стало известно об измене Ольги Бузовой
Просмотреть все новости