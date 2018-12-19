Бывшая девушка Гуфа Яна намерена прийти в «Дом-2» к Захару Саленко





По словам блондинки, задумываться о том, чтобы покорить телестройку, она начала после того, как организаторы проекта ей лично позвонили и пригласили стать участницей шоу. Оказывается, что Яна уже даже придумала, с кем будет строить любовь в Периметре.Многие помнят, как 18-летняя девушка из города Екатеринбург во всеуслышание заявляла, что ждала от Гуфа ребенка, но ей пришлось избавиться от него. Тогда Яна каждый день без капли стеснения рассказывала публике самые интимные подробности ее отношений с популярным музыкантом. А вчера сообщила подписчикам, что совсем скоро она появится на телепроекте «Дом-2».Шевцова никогда не являлась поклонницей телестройки, однако ей очень часто в социальных сетях на глаза попадались фотографии одного из участников проекта. Яна подчеркнула, что точно знает лишь одно – Захар Саленко на сегодняшний день свободен, поэтому она планирует прийти на шоу именно к нему.Впрочем, блондинка отметила, что если у Захара к тому времени, когда она придет на «Дом-2», появится возлюбленная, она может даже стать его «любовницей». К слову, о планах Яны уже узнали поклонники Саленко, которые буквально накинулись на девушку, заявляя, что она слишком «глупая», поэтому точно не понравится участнику.