В дальнем космическом пространстве обнаружено уникальное облако газа
Ученые обнаружили в дальнем космическом пространстве древнее газовое облако газа, появившееся вскоре после Большого взрыва. Уникальность находки заключается в том, что до недавнего времени науке было известно о существовании всего лишь двух таких образований.
Реликтовое облако газа удалось обнаружить при помощи телескопа в гавайской обсерватории Мауна-Кеа. Данный оптический прибор не имеет аналогов по мощности во всем мире.
Астрономы рассказывают, что в результате взрывов звезд большая часть Вселенной «загрязнилась» тяжелыми элементами. Однако этому облаку, скорее всего, удалось избежать такого воздействия и сохранить свои первозданные характеристики.
По мнению исследователей, это служит доказательством того, что обнаруженное газовое облако образовалось на самом раннем этапе формирования Вселенной – спустя приблизительно 1,5 млрд лет после Большого взрыва.
До недавнего времени единственными древними облаками газа, известными науке, были два объекта, обнаруженные в 2011 году.
Специалисты заявляют, что исследование таких образований позволит прийти к пониманию механизмов «рождения» первых галактик, а также поможет определить, почему в процессе формирования новых звезд одни газы принимали участие, а другие - нет.
Реликтовое облако газа удалось обнаружить при помощи телескопа в гавайской обсерватории Мауна-Кеа. Данный оптический прибор не имеет аналогов по мощности во всем мире.
Астрономы рассказывают, что в результате взрывов звезд большая часть Вселенной «загрязнилась» тяжелыми элементами. Однако этому облаку, скорее всего, удалось избежать такого воздействия и сохранить свои первозданные характеристики.
По мнению исследователей, это служит доказательством того, что обнаруженное газовое облако образовалось на самом раннем этапе формирования Вселенной – спустя приблизительно 1,5 млрд лет после Большого взрыва.
До недавнего времени единственными древними облаками газа, известными науке, были два объекта, обнаруженные в 2011 году.
Специалисты заявляют, что исследование таких образований позволит прийти к пониманию механизмов «рождения» первых галактик, а также поможет определить, почему в процессе формирования новых звезд одни газы принимали участие, а другие - нет.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:22