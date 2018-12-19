В дальнем космическом пространстве обнаружено уникальное облако газа





Реликтовое облако газа удалось обнаружить при помощи телескопа в гавайской обсерватории Мауна-Кеа. Данный оптический прибор не имеет аналогов по мощности во всем мире.Астрономы рассказывают, что в результате взрывов звезд большая часть Вселенной «загрязнилась» тяжелыми элементами. Однако этому облаку, скорее всего, удалось избежать такого воздействия и сохранить свои первозданные характеристики.По мнению исследователей, это служит доказательством того, что обнаруженное газовое облако образовалось на самом раннем этапе формирования Вселенной – спустя приблизительно 1,5 млрд лет после Большого взрыва.До недавнего времени единственными древними облаками газа, известными науке, были два объекта, обнаруженные в 2011 году.Специалисты заявляют, что исследование таких образований позволит прийти к пониманию механизмов «рождения» первых галактик, а также поможет определить, почему в процессе формирования новых звезд одни газы принимали участие, а другие - нет.