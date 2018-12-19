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Ясновидящая предсказала Лолите Милявской скорый закат карьеры

Популярная певица Лолита Милявская, как и много других звёзд российского шоу-бизнеса, получила предсказание ясновидящей Галины Янко на наступающий 2019 год. Экстрасенс смогла увидеть сложности в отношениях с мужчинами, небольшие проблемы со здоровьем певицы и закат её певческой карьеры.

Ясновидящая предсказала Лолите Милявской скорый закат карьеры

Лолита Милявская, недавно отпраздновавшая юбилейный 55-й день рождения, уже долгое время одна из самых востребованных певиц российской эстрады. Она покоряет публику не только вокальными данными, но и эпатажными нарядами, и поступками. Долгое время поклонники следили за постоянно меняющимися мужьями Милявской, но похоже, на пятом супруге Лолита решила остановиться.

Таролог и ясновидящая Галина Янко рассказала, в наступающем году вызывающее поведение певицы может привести к постепенному спаду ее популярности. Специалист в сфере видения будущего посоветовала Лолите «подстраховаться» и открыть бизнес, не связанный с кино и эстрадой, что-нибудь из сферы производства товаров или услуг.

Ясновидящая предсказала Лолите Милявской скорый закат карьеры

Здоровье в будущем году не доставит Милявской особых неприятностей, все основные болезни в прошлом, в будущем нужно немного больше следить за состоянием сердца и сосудов, но это не критично. А вот в отношениях с мужчинами экстрасенс проблемы увидела и предполагает, на склоне лет Лолита рискует остаться в одиночестве - из-за недоверия к представителям сильного пола и повышающейся закрытости.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 06:00

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