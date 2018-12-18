Победитель конкурса «Человек года 2018» Роман Капаклы намерен оформить выигранную квартиру на себя и Марину Африкантову





По словам Романа, только благодаря поддержке его любимой девушки Марины он смог одержать победу в конкурсе «Человек года», в котором выиграл недвижимость в Москве. Капаклы подчеркнул, что Африкантова является той девушкой, которая способна вдохновлять своего мужчину на новые свершения.Роман уверен, что реалити-шоу «Дом-2» очень его изменило и сделало его куда лучше. Впрочем, и тут Капаклы считает, что всему заслугой является его избранница Марина, ради которой он усердно работал над собой и менялся.Как оказалось, победитель «Человека года» понимает, почему некоторые участники телестройки на него ровняются, ведь несмотря на его столь юный возраст за плечами у Романа очень большой жизненный опыт, который позволяет парню раздавать друзьям дельные советы.Выяснилось, что ранее у Капаклы не было имущества, которое было оформлено на него, а это значит, что выигранная в конкурсе квартира стала для 20-летнего молодого человека первым серьезным достижением. По словам Ромы, если во время оформления недвижимости появятся какие-то проблемы, то он, не задумываясь, запишет квартиру на себя и Марину, так как без блондинки этой жилплощади у него могло и не быть.