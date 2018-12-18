АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте
EUR 75.38 USD 66.62
Курс валют на 18.12.2018

Победитель конкурса «Человек года 2018» Роман Капаклы намерен оформить выигранную квартиру на себя и Марину Африкантову

Победитель проектного конкурса «Человек года 2018» 20-летний Роман Капаклы заявил, что считает главным своим достижением то, что он смог завоевать такую женщину, как Марина Африкантова, которая совсем скоро станет его законной супругой.

По словам Романа, только благодаря поддержке его любимой девушки Марины он смог одержать победу в конкурсе «Человек года», в котором выиграл недвижимость в Москве. Капаклы подчеркнул, что Африкантова является той девушкой, которая способна вдохновлять своего мужчину на новые свершения.

Победитель конкурса «Человек года 2018» Роман Капаклы намерен оформить выигранную квартиру на себя и Марину Африкантову

Роман уверен, что реалити-шоу «Дом-2» очень его изменило и сделало его куда лучше. Впрочем, и тут Капаклы считает, что всему заслугой является его избранница Марина, ради которой он усердно работал над собой и менялся.

Как оказалось, победитель «Человека года» понимает, почему некоторые участники телестройки на него ровняются, ведь несмотря на его столь юный возраст за плечами у Романа очень большой жизненный опыт, который позволяет парню раздавать друзьям дельные советы.

Победитель конкурса «Человек года 2018» Роман Капаклы намерен оформить выигранную квартиру на себя и Марину Африкантову

Выяснилось, что ранее у Капаклы не было имущества, которое было оформлено на него, а это значит, что выигранная в конкурсе квартира стала для 20-летнего молодого человека первым серьезным достижением. По словам Ромы, если во время оформления недвижимости появятся какие-то проблемы, то он, не задумываясь, запишет квартиру на себя и Марину, так как без блондинки этой жилплощади у него могло и не быть.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Коровы помогали древним британцам строить
Звезда сериала "Саша + Маша" Елена Бирюкова после
Певица Наталья Фриске рассказала о сделанной
Купить подарки и раздать долги: Составлен список
Кроссовер Ford Territory на китайской платформе
Муж Бородиной Курбан Омаров прокомментировал
Ученые: Сатурн может полностью поглотить
В Минобороны РФ назвали конспирологическим бредом
Физики представили оптическую неуязвимую
Победитель конкурса «Человек года 2018» Роман
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырёв перестали
Назван овощ, защищающий печень от вредного
Украинец не позволил властям Николаева снести
"Умная" будка от Ford с шумоподавлением защитит
Lenovo выпустила ноутбуки-трансформеры ThinkPad
Компания Coolpad представила недорогой и
Влад Кадони заявил, что ему интересно спорить с
Пилот рассказал, что еда в самолете опасна для
Лена Миро жестко раскритиковала Эдгарда Запашного
Появилось реалистичное изображение Nissan GT-R
Мама из "Дома-2" Ирина Агибалова спасла жизнь
Врачи рекомендуют мужчинам и женщинам зимой
Сегодня отрывается Музей счастья в Смоленском
"Откуда ты такой красивый": Максим Галкин
Honda готовит к показу беспилотник-вездеход AWV
Звезда "Дома-2" Алёна Савкина жалеет о проигрыше
Елизавета ll назначит Меган Маркл королевским
Звезда "Универа" Анна Хилькевич призналась, что
Ученый предположил, как Марс изменит внешность
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова заявила о
Просмотреть все новости