Победитель конкурса «Человек года 2018» Роман Капаклы намерен оформить выигранную квартиру на себя и Марину Африкантову
Победитель проектного конкурса «Человек года 2018» 20-летний Роман Капаклы заявил, что считает главным своим достижением то, что он смог завоевать такую женщину, как Марина Африкантова, которая совсем скоро станет его законной супругой.
По словам Романа, только благодаря поддержке его любимой девушки Марины он смог одержать победу в конкурсе «Человек года», в котором выиграл недвижимость в Москве. Капаклы подчеркнул, что Африкантова является той девушкой, которая способна вдохновлять своего мужчину на новые свершения.
Роман уверен, что реалити-шоу «Дом-2» очень его изменило и сделало его куда лучше. Впрочем, и тут Капаклы считает, что всему заслугой является его избранница Марина, ради которой он усердно работал над собой и менялся.
Как оказалось, победитель «Человека года» понимает, почему некоторые участники телестройки на него ровняются, ведь несмотря на его столь юный возраст за плечами у Романа очень большой жизненный опыт, который позволяет парню раздавать друзьям дельные советы.
Выяснилось, что ранее у Капаклы не было имущества, которое было оформлено на него, а это значит, что выигранная в конкурсе квартира стала для 20-летнего молодого человека первым серьезным достижением. По словам Ромы, если во время оформления недвижимости появятся какие-то проблемы, то он, не задумываясь, запишет квартиру на себя и Марину, так как без блондинки этой жилплощади у него могло и не быть.
По словам Романа, только благодаря поддержке его любимой девушки Марины он смог одержать победу в конкурсе «Человек года», в котором выиграл недвижимость в Москве. Капаклы подчеркнул, что Африкантова является той девушкой, которая способна вдохновлять своего мужчину на новые свершения.
Роман уверен, что реалити-шоу «Дом-2» очень его изменило и сделало его куда лучше. Впрочем, и тут Капаклы считает, что всему заслугой является его избранница Марина, ради которой он усердно работал над собой и менялся.
Как оказалось, победитель «Человека года» понимает, почему некоторые участники телестройки на него ровняются, ведь несмотря на его столь юный возраст за плечами у Романа очень большой жизненный опыт, который позволяет парню раздавать друзьям дельные советы.
Выяснилось, что ранее у Капаклы не было имущества, которое было оформлено на него, а это значит, что выигранная в конкурсе квартира стала для 20-летнего молодого человека первым серьезным достижением. По словам Ромы, если во время оформления недвижимости появятся какие-то проблемы, то он, не задумываясь, запишет квартиру на себя и Марину, так как без блондинки этой жилплощади у него могло и не быть.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:45