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Назван овощ, защищающий печень от вредного воздействия алкоголя

Американские ученые завершили ряд испытаний и теперь они могут назвать овощ, который способен защитить печень от вредного воздействия алкоголя. Оказалось, что таким ценным продуктом является помидор.

Назван овощ, защищающий печень от вредного воздействия алкоголя

Эксперименты, поставленные над лабораторными крысами, были посвящены выявлению продукта, способного защитить мозг и печень человека, употребляющего большое количество алкоголя. Таким образом, представители Университета Тафтса совместно с сотрудниками Фриндманской школы питания, установили пользу компонентов, которые содержат помидоры.

Лабораторным грызунам, которых специально сделали зависимыми от алкоголя, добавляли в пищу различные добавки из томатов, будь то томатный порошок, томатная паста или чистый ликопин. В итоге наиболее эффективным средством в борьбе с пагубным влиянием спиртных напитков оказался томатный порошок. На протяжении всего эксперимента, который продлился месяц, было установлено, что защитный эффект томатного порошка удалось зафиксировать у более 90 % крыс.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:40

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