Назван овощ, защищающий печень от вредного воздействия алкоголя





Эксперименты, поставленные над лабораторными крысами, были посвящены выявлению продукта, способного защитить мозг и печень человека, употребляющего большое количество алкоголя. Таким образом, представители Университета Тафтса совместно с сотрудниками Фриндманской школы питания, установили пользу компонентов, которые содержат помидоры.Лабораторным грызунам, которых специально сделали зависимыми от алкоголя, добавляли в пищу различные добавки из томатов, будь то томатный порошок, томатная паста или чистый ликопин. В итоге наиболее эффективным средством в борьбе с пагубным влиянием спиртных напитков оказался томатный порошок. На протяжении всего эксперимента, который продлился месяц, было установлено, что защитный эффект томатного порошка удалось зафиксировать у более 90 % крыс.