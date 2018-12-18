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Влад Кадони заявил, что ему интересно спорить с Ольгой Бузовой во время эфиров «Дома-2»

Ведущий телестройки «Дом-2» Влад Кадони рассказал о плюсах и минусах своей работы, а также о том, с кем из своих коллег по съемочной площадке у него было самое безжалостное противостояние.

На днях Влад заявил, что не планирует вести новогодние мероприятия, несмотря на то, что они очень прибыльные, так как хочет провести семейные праздники в кругу самых дорогих и любимых ему людей.

Влад Кадони заявил, что ему интересно спорить с Ольгой Бузовой во время эфиров «Дома-2»

Не секрет, что Кадони много лет назад участвовал несколько раз в одном из самых мистических телепроектов России «Битва экстрасенсов». По словам самого Влада, за эти года в его жизни очень многое изменилось, и на реалити-шоу, на котором он сейчас работает, он может с уверенностью сказать, что нашел друзей среди коллег.

Оказалось, что когда Кадони стал ведущим «Дома-2» он первое время очень сильно переживал, ведь боялся заиграться и потерять свой истинный характер. Из рассказа ведущего проекта становится понятно, что сначала у него было очень много страхов, которые сейчас уже все позади.

Влад Кадони заявил, что ему интересно спорить с Ольгой Бузовой во время эфиров «Дома-2»

Также Влад подчеркнул, что каждая работа имеет свои минусы и плюсы, однако у него никогда не было с коллегами конфликтов. По словам Кадони, с Ксенией Бородиной он часто на одной волне, а вот с Ольгой Бузовой ведущему интересно спорить, так как новоиспеченная артистка довольно часто уходит в романтизм и идеализм.

В отношении Ольги Орловой Влад высказался весьма позитивно, отметив, что с певицей время от времени настолько весело проводить время, что они даже забывают о том, что, к примеру, ведут Лобное место.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:04

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