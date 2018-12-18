Звезда "Дома-2" Алёна Савкина жалеет о проигрыше в конкурсе





Напомним, в этом конкурсе разыгрывается квартира в Москве.Голосование решило, что в конкурсе выиграл бойфренд Марины Африкантовой Роман Капаклы, и именно ему достанется жилье в российской столице. А беременной Алёне Савкиной вручили утешительный приз.Накануне девушка выложила у себя в Instagram публикацию на тему прошедшего конкурса. Савкина призналась, что совсем не обиделась, что проиграла Роме, и именно он является тем из немногих, кто достоит титула "Человек Года".Правда, Алёна немножечко корит себя за то, что не смогла дожать в кое-каких моментах, где могла бы показать свою сильную сторону. Но прошлое не вернуть, и девушка надеется, что в следующем розыгрыше обязательно победит.