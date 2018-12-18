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Звезда "Дома-2" Алёна Савкина жалеет о проигрыше в конкурсе

На одиозном телепроекте "Дом-2" в эти выходные завершился конкурс "Человек года".

Напомним, в этом конкурсе разыгрывается квартира в Москве.

Звезда "Дома-2" Алёна Савкина жалеет о проигрыше в конкурсе

Голосование решило, что в конкурсе выиграл бойфренд Марины Африкантовой Роман Капаклы, и именно ему достанется жилье в российской столице. А беременной Алёне Савкиной вручили утешительный приз.

Накануне девушка выложила у себя в Instagram публикацию на тему прошедшего конкурса. Савкина призналась, что совсем не обиделась, что проиграла Роме, и именно он является тем из немногих, кто достоит титула "Человек Года".

Правда, Алёна немножечко корит себя за то, что не смогла дожать в кое-каких моментах, где могла бы показать свою сильную сторону. Но прошлое не вернуть, и девушка надеется, что в следующем розыгрыше обязательно победит.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:20

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