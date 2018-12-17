Ученые: Активность мозга матери способна влиять на внимание ребенка в процессе игры





Исследователи использовали электроэнцефалографию в эксперименте с родительницами и их годовалыми малышами. Результаты эксперимента описаны в статье издания PLoS Biology.Цель эксперимента - определить, как осуществляется процесс обучения и развития в раннем возрасте между ребенком и его матерью.Глава исследования Сэмм Васс считает, что активность мозга родительницы может воздействовать на внимание её чада. В ходе эксперимента матерей просили играть вместе с отпрысками, а далее ребенок должен был делать это сам.Исследование показало, что когда дети играли самостоятельно, то контроль за игрушкой у них был более высоким, а стоящая рядом мама лишь отвлекала их. Играя вместе с матерями малыши больше концентрировались на игрушках, чем на присутствии взрослого