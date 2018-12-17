Родственники погибших в ДТП просят Рамзана Кадырова не наказывать своего двоюродного брата





В смертельном столкновении, случившемся в начале текущего декабря, виновен Турпал-Али Ибрагимов, являющийся главой Шалинского района Чеченской республики. Для Кадырова этот человек является двоюродным братом. Отец жертвы с родственниками попросил простить Ибрагимова, а также оставить его районным руководителем. Ранее руководство МВД Чечни заявляло, что Ибрагимова не было в момент аварии за рулем. Местные правоохранители говорили, что в момент происшествия за рулём транспортного средства находился его троюродный брат. Теперь же чеченские власти признали, что в ДТП также участвовал двоюродный брат Кадырова.Смертельная авария при участии Турпал-Али случилась ночью 4-го декабря. Управляя иномаркой, глава Шалинского района осуществил наезд на отечественные «Жигули». В итоге в российском авто погибли мать с дочкой.