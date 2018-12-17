АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Родственники погибших в ДТП просят Рамзана Кадырова не наказывать своего двоюродного брата

Родственники погибших в ДТП попросили Рамзана Кадырова не наказывать двоюродного своего брата за произошедшую смертельную аварию. В ней тогда погибли два человека.

Родственники погибших в ДТП просят Рамзана Кадырова не наказывать своего двоюродного брата


В смертельном столкновении, случившемся в начале текущего декабря, виновен Турпал-Али Ибрагимов, являющийся главой Шалинского района Чеченской республики. Для Кадырова этот человек является двоюродным братом. Отец жертвы с родственниками попросил простить Ибрагимова, а также оставить его районным руководителем. Ранее руководство МВД Чечни заявляло, что Ибрагимова не было в момент аварии за рулем. Местные правоохранители говорили, что в момент происшествия за рулём транспортного средства находился его троюродный брат. Теперь же чеченские власти признали, что в ДТП также участвовал двоюродный брат Кадырова.

Смертельная авария при участии Турпал-Али случилась ночью 4-го декабря. Управляя иномаркой, глава Шалинского района осуществил наезд на отечественные «Жигули». В итоге в российском авто погибли мать с дочкой.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Бондарчук для празднования 50-летия
В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения
Карина Мишулина показала в Instagram
Родственники погибших в ДТП просят Рамзана
Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж
Ксения Собчак выложила забавное видео с сыном в
Звезда "Полицейского с Рублевки" Сергей Бурунов
Лариса Гузеева вышла на мороз в банном полотенце
Анастасия Костенко впервые показала фигуру в
Екатерина Вуличенко в Instagram сообщила о
Александр Беглов и Игорь Албин являются
Звезда "Дома-2" Евгений Абузяров стал чиновником
В Москве задержали видеоблогера из-за тела
На авторынке РФ с середины ноября автобренды
Смартфоны на ОС Android провалили тест на
Юлия Высоцкая нарядила 4-х метровую ёлку в
Volkswagen в России отзывает свыше 4 000 авто
Алена Шишкова похоронила близкого человека в
Вера Брежнева не ответила на критику ее наряда на
В России предложили ввести алименты в пользу
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила жительница
Юлия Яковлева в «Судьбе человека» рассказала о
Меган Маркл хотят выгнать из королевской семьи
Директор НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского - о
Жители Нижнего Тагила наблюдали за «световыми
Андрея Малахова обвинили в сокрытии ложной
Озвучены перспективы ипотеки на 2019 год в РФ
Суд отклонил иск Цымбалюк-Романовской к адвокату
Катя Лель показала в Instagram, как танцует
Вернувшаяся в Instagram Мария Максакова
Просмотреть все новости