Вернувшаяся в Instagram Мария Максакова порадовала фанатов новым фото





Звезда презентовала обложку своего нового альбома украинских песен, позируя перед камерой на фоне зимнего пейзажа. Подписчики быстро отреагировали на информацию, отметив, что Мария Максакова прекрасно выглядит. Они назвали знаменитость королевой, подчеркнув, что их кумир должен держаться и стойко переносить все удары судьбы.Среди восторженных возгласов о таланте и красоте артистки были и критические замечания от некоторых лиц. Они обвинили певицу в предательстве родины, а также стали упоминать об угрозах, поступающих журналистам, которые пытаются раскрыть правду о личной жизни звезды.