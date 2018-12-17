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Вернувшаяся в Instagram Мария Максакова порадовала фанатов новым фото

В последний раз фанаты видели публикации оперной певицы в прошлом году, отметив, что тогда она сильно похудела после смерти Дениса Вороненкова. Сейчас вернувшаяся в Instagram Мария Максакова порадовала их новым фото, получив много лестных комплиментов в свой адрес.
Вернувшаяся в Instagram Мария Максакова порадовала фанатов новым фото

Звезда презентовала обложку своего нового альбома украинских песен, позируя перед камерой на фоне зимнего пейзажа. Подписчики быстро отреагировали на информацию, отметив, что Мария Максакова прекрасно выглядит. Они назвали знаменитость королевой, подчеркнув, что их кумир должен держаться и стойко переносить все удары судьбы.
Вернувшаяся в Instagram Мария Максакова порадовала фанатов новым фото

Среди восторженных возгласов о таланте и красоте артистки были и критические замечания от некоторых лиц. Они обвинили певицу в предательстве родины, а также стали упоминать об угрозах, поступающих журналистам, которые пытаются раскрыть правду о личной жизни звезды.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00

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