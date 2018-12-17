Ольга Бузова и Денис Лебедев устроили в социальных сетях «показуху»
Бывшие возлюбленные продолжают устраивать в социальных сетях друг другу откровенные подстрекательства.
Как оказалось, герой телешоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев уже давно позабыл о том, как во всеуслышание клялся Ольге Бузовой в своей неземной любви. Напомним, что телезнаменитость поверила в компрометирующий материал, который предоставили ей на бизнесмена из Суздаля, после чего сразу же заявила мужчине, что отказывается связывать свою жизнь с ним.
Судя по информации, которую на сегодняшний день продолжают обсуждать в Сети, Лебедев является весьма любвеобильным мужчиной, который с легкостью может распрощаться с одной избранницей и переключиться на новую пассию. Ведь недавно Денис сам лично объявил о том, что у него появилась новая девушка, которую зовут Алла Лагутина.
Сейчас же многочисленным интернет-пользователям приходится наблюдать за типичным поведением бывших влюбленных, которые после расставания пытаются хоть как-то задеть друг друга с помощью едких постов в Instagram. А сейчас Ольга и Денис и вовсе устроили чистой воды «показуху», которую сплели из многочисленных провокаций.
Доказательством этому являются свежие публикации Лебедева, на которых он то и дело показывает свою новую возлюбленную и указывает на то, что уже давно позабыл о прошлых отношениях. В свою очередь Бузова не упускает возможности ответить сыровару, намекая на то, что он стал для нее очередным мужчиной «WiFi».
Как оказалось, герой телешоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев уже давно позабыл о том, как во всеуслышание клялся Ольге Бузовой в своей неземной любви. Напомним, что телезнаменитость поверила в компрометирующий материал, который предоставили ей на бизнесмена из Суздаля, после чего сразу же заявила мужчине, что отказывается связывать свою жизнь с ним.
Судя по информации, которую на сегодняшний день продолжают обсуждать в Сети, Лебедев является весьма любвеобильным мужчиной, который с легкостью может распрощаться с одной избранницей и переключиться на новую пассию. Ведь недавно Денис сам лично объявил о том, что у него появилась новая девушка, которую зовут Алла Лагутина.
Сейчас же многочисленным интернет-пользователям приходится наблюдать за типичным поведением бывших влюбленных, которые после расставания пытаются хоть как-то задеть друг друга с помощью едких постов в Instagram. А сейчас Ольга и Денис и вовсе устроили чистой воды «показуху», которую сплели из многочисленных провокаций.
Доказательством этому являются свежие публикации Лебедева, на которых он то и дело показывает свою новую возлюбленную и указывает на то, что уже давно позабыл о прошлых отношениях. В свою очередь Бузова не упускает возможности ответить сыровару, намекая на то, что он стал для нее очередным мужчиной «WiFi».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:01