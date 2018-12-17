Ольга Бузова и Денис Лебедев устроили в социальных сетях «показуху»





Бывшие возлюбленные продолжают устраивать в социальных сетях друг другу откровенные подстрекательства.Как оказалось, герой телешоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев уже давно позабыл о том, как во всеуслышание клялся Ольге Бузовой в своей неземной любви. Напомним, что телезнаменитость поверила в компрометирующий материал, который предоставили ей на бизнесмена из Суздаля, после чего сразу же заявила мужчине, что отказывается связывать свою жизнь с ним.Судя по информации, которую на сегодняшний день продолжают обсуждать в Сети, Лебедев является весьма любвеобильным мужчиной, который с легкостью может распрощаться с одной избранницей и переключиться на новую пассию. Ведь недавно Денис сам лично объявил о том, что у него появилась новая девушка, которую зовут Алла Лагутина.Сейчас же многочисленным интернет-пользователям приходится наблюдать за типичным поведением бывших влюбленных, которые после расставания пытаются хоть как-то задеть друг друга с помощью едких постов в Instagram. А сейчас Ольга и Денис и вовсе устроили чистой воды «показуху», которую сплели из многочисленных провокаций.Доказательством этому являются свежие публикации Лебедева, на которых он то и дело показывает свою новую возлюбленную и указывает на то, что уже давно позабыл о прошлых отношениях. В свою очередь Бузова не упускает возможности ответить сыровару, намекая на то, что он стал для нее очередным мужчиной «WiFi».